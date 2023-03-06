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Киноафиша Новости Появился новый трейлер комедии «Любовь-морковь: Восстание машин»

Появился новый трейлер комедии «Любовь-морковь: Восстание машин»

6 марта 2023 17:28
Появился новый трейлер комедии «Любовь-морковь: Восстание машин»

Главные герои теперь обменяются телами с роботами.

Кинокомпания «Каропрокат» представил свежий трейлер семейной комедии «Любовь-морковь: Восстание машин» — четвертого фильма киносерии с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко. В новой ленте главные герои попадут в очередную поучительную историю об обмене телами.

По сюжету, Андрей (Куценко) и Марина (Орбакайте) Голубевы никак не могут сойтись во мнении о том, как правильно воспитывать младшего сына. Как и многие современные дети, мальчик увлечен различными гаджетам, и как раз по этом поводу взгляды родителей кардинально расходятся. Все это приводит к ссорам взрослых, из-за чего в ситуацию снова вмешивается волшебство. После очередного скандала на утро незадачливые супруги переживают новую метаморфозу с обменом тел — на этот раз они просыпаются в облике роботов-экскурсоводов Ивана и Марии. Чтобы вернуться к нормальной жизни, персонажам предстоит прочувствовать все невзгоды, через которые проходят машины, преодолеть противоречия и усвоить очередной жизненный урок. Осложняет ситуацию то, что роботам теперь не хочется возвращаться в свои механические тела.

Режиссером картины выступил Андрей Волгин («Балканский рубеж»). Сценарий написали создатель франшизы Ренат Давлетьяров и Дмитрий Пинчуков («Девятаев», «Время первых»). В остальной каст вошли Саша Алексеев, Кирилл Козаков, Сергей Ашарин, Денис Парамонов, Алина Булынко, Софья Озерова, Андрей Ургант, Парвиз Пулоди, Алексей Маклаков и Григорий Шевчук.

«Любовь-морковь: Восстание машин» выйдет в прокат 30 марта.

Фото: «Каропрокат»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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