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Любовь-Морковь. Восстание машин
Отзывы о фильме «Любовь-Морковь. Восстание машин»
Любовь-Морковь. Восстание машин
2023 / Россия
Трейлер
6.2
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Ольга Иванова
28 марта 2023, 23:29
Над фильмом Любовь Морковь-2 я заснула (первую часть не видела). Не думаю, что 3 и 4 части лучше
28 марта 2023, 23:29
1
1
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Даниил Яровой
30 марта 2023, 10:15
в ответ на сообщение
Ольга Иванова от 28 марта 2023, 23:29
Зачем портишь рейтинг?
Это совершенно другой фильм, у него других нет частей
30 марта 2023, 10:15
0
1
Ответить
yura.chernikov.chernikov
30 марта 2023, 20:31
Оценка
Очень хороший фильм. Рекомендую
30 марта 2023, 20:31
1
1
Ответить
Анна Яхонтова
30 марта 2023, 21:26
Оценка
Все части я смотрела с удовольствием, и последняя не стала исключением. Часто бывает, что первые части стреляют хорошо, а следующие утихают, но не про этот фильм. «Любовь-морковь. Восстание машин» получился, возможно, даже ярче предыдущих частей. Снято и правда качественно, актёры подобраны под свои роли отлично. Работа режиссера Андрея Волгина не подвела. Думаю, будем пересматривать и не раз.
30 марта 2023, 21:26
2
1
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Киноафиша.инфо
31 марта 2023, 11:17
в ответ на сообщение
Анна Яхонтова от 30 марта 2023, 21:26
Добрый день! Рады, что фильм доставил вам положительные эмоции 😊 Спасибо, что поделились отзывом!
31 марта 2023, 11:17
0
2
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Максим Иваницкий
1 апреля 2023, 20:11
Если говорить в целом о фильме, то он хорош. Конечно, как и в любом другом фильме, здесь есть свои нюансы и проблемы. Но на фоне всего сюжета и классной актерской игры — это мелочи. Одна из причин почему я смотрю - так это актерский состав, мой любимый актерский состав. Да и новые лица в этом кино справились с ролями хорошо. В общем, мой вердикт: хорошее кино для поднятия настроения!
1 апреля 2023, 20:11
1
0
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Асель Мишина
2 апреля 2023, 20:52
Фильм просто супер! Браво режиссёрам и актёрам за их профессионализм. Таких фильмов сейчас как раз не хватает! Современно и стильно, а еще классно продолжает историю трех первых частей. Как будто возрождает её. Мне понравилось)
2 апреля 2023, 20:52
1
0
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User
2 апреля 2023, 21:04
Оценка
Посмеяться можно
2 апреля 2023, 21:04
1
0
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Андрей Сн
5 апреля 2023, 09:08
Оценка
Если бы было 6+ (убрав всего пару сцен) я бы еще сделал на это скидку. Для любителей комедии "тупой и еще тупее" зайдет на ура. А так лютый трэшак. Не тратьте время.
5 апреля 2023, 09:08
1
0
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Марина Динаева
7 апреля 2023, 11:22
Оценка
Фильм не плох, сюжет не нов, но внимания стоит! Да, посмотреть это кино в кино – самое то, настроение подымает что надо) Расслабляешься, смеёшься и просто кайфуешь. Если ищите годную комедию - то самое время посмотреть новую часть «Любовь-морковь»!
7 апреля 2023, 11:22
1
0
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Николай Федорин
12 апреля 2023, 20:39
Оценка
Зачем снимать такое? У меня складывается впечатление что вся команда, чего-то употребляет.😴
12 апреля 2023, 20:39
1
0
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Александр Шибанов
13 мая 2023, 08:26
Оценка
Понравился.
13 мая 2023, 08:26
0
0
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Киноафиша.инфо
13 мая 2023, 12:34
в ответ на сообщение
Александр Шибанов от 13 мая 2023, 08:26
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
13 мая 2023, 12:34
0
0
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