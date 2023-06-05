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В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление»

5 июня 2023 11:36
В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление»

Картина о молодой актрисе, которую обвиняют в убийстве.

Прокатная компания A-One Films представила локализованный трейлер авантюрной ленты Франсуа Озона «Мое преступление». Ролик содержит русские субтитры. Широкий отечественный релиз нового проекта от создателя картин «Молода и прекрасна» и «Новая подружка» состоится 22 июня.

Действие комедийного ретро-детектива происходит в Париже в 1930 годы. В центре сюжета — молодая, но не особо талантливая актриса Мадлен Вердье (Надя Терешкевич). Девушка обладает красотой, но обделена талантом. Кроме того, она находится в очень неудобном положении. Главная героиня испытывает серьезные финансовые трудности и ее обвиняют в убийстве влиятельного кинопродюсера. Благодаря усилиям подруги-юриста Полины (Ребекка Мардер) суд оправдывает Мадлен, у которой после этого у нее начинается новая жизнь — она наслаждается славой и успехом. Впрочем, со временем тайное становится явным.

В остальной актерский состав вошли Изабель Юппер, Фабрис Лукини, Дэни Бун, Андре Дюссолье, Эдуар Сюльпис, Оливье Брош, Феликс Лефевр и Франк де ла Персонн. Сценарий на основе пьесы Жоржа Берра и Луиса Вернея вместе с Озоном разработал Филипп Пьяццо, до этого работавший с режиссером над «Францом», «Двуличным любовником» и «Все прошло хорошо».

Фестивальная премьера ленты состоится в Санкт-Петербурге уже сегодня в 19:30 в Севкабель Порт в рамках смотра «Пример интонации». В Москве предпремьерный показ пройдет 13 июня в киноцентре «Октябрь».

Фото: Gaumont
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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