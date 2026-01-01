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Фильмография
Ману Любовски
Manou Lubowski
Киноафиша
Персоны
Ману Любовски
Ману Любовски
Manou Lubowski
Дата рождения
6 ноября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Мюнхен, Германия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
6.6
Соблазнитель 2
(2013)
6.3
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света
(2008)
6.0
Мой любимый призрак
(2022)
Фильмография Ману Любовски
6
Мой любимый призрак
Hui Buh und das Hexenschloss
приключения, комедия, семейный
2022, Германия
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6.6
Соблазнитель 2
Kokowääh 2
комедия, семейный
2013, Германия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света
Jasper: Journey to the End of the World
анимация, детский
2008, Германия
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