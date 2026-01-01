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Ману Любовски
Ману Любовски Manou Lubowski
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Ману Любовски

Manou Lubowski

Дата рождения
6 ноября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Мюнхен, Германия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник, Актер озвучки

Популярные фильмы

Соблазнитель 2 6.6
Соблазнитель 2 (2013)
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света 6.3
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света (2008)
Мой любимый призрак 6.0
Мой любимый призрак (2022)

Фильмография Ману Любовски

Мой любимый призрак 6
Мой любимый призрак Hui Buh und das Hexenschloss
приключения, комедия, семейный 2022, Германия
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Соблазнитель 2 6.6
Соблазнитель 2 Kokowääh 2
комедия, семейный 2013, Германия
Смотреть трейлер
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света 6.3
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света Jasper: Journey to the End of the World
анимация, детский 2008, Германия
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