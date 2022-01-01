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Зебастиан Ниманн
Зебастиан Ниманн Sebastian Niemann
Киноафиша Персоны Зебастиан Ниманн

Зебастиан Ниманн

Sebastian Niemann

Дата рождения
21 июня 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Люнебург, Германия

Популярные фильмы

Мой любимый призрак
Мой любимый призрак (2022)
5.6363635
Призрак в законе
Призрак в законе (2006)
4.6666665

Фильмография Зебастиан Ниманн

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Режиссер 2
Мой любимый призрак 5.6
Мой любимый призрак Hui Buh und das Hexenschloss
приключения, комедия, семейный 2022, Германия
Призрак в законе 4.7
Призрак в законе Hui Buh - Das Schlossgespenst / Hui Buh: The Castle Ghost
сказка, ужасы, анимация, приключения, комедия 2006, Германия
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