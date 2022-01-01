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О персоне
Фильмография
Зебастиан Ниманн
Sebastian Niemann
Киноафиша
Персоны
Зебастиан Ниманн
Зебастиан Ниманн
Sebastian Niemann
Дата рождения
21 июня 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Люнебург, Германия
Популярные фильмы
Мой любимый призрак
(2022)
5.6363635
Призрак в законе
(2006)
4.6666665
Фильмография Зебастиан Ниманн
Жанр
Все
Анимация
Комедия
Приключения
Семейный
Сказка
Ужасы
Год
Все
2022
2006
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
5.6
Мой любимый призрак
Hui Buh und das Hexenschloss
приключения, комедия, семейный
2022, Германия
4.7
Призрак в законе
Hui Buh - Das Schlossgespenst / Hui Buh: The Castle Ghost
сказка, ужасы, анимация, приключения, комедия
2006, Германия
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