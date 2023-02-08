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Мой любимый призрак Мой любимый призрак
Киноафиша Фильмы Мой любимый призрак Отзывы о фильме «Мой любимый призрак»
Hui Buh und das Hexenschloss Мой любимый призрак 2022 / Германия
6.8 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Мой любимый призрак»

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Босова Маргарита 8 февраля 2023, 16:26
Очень классная сказка. Как начинаешь смотреть, так до самого конца сидишь и не отвлекаешься по сторонам. А самое важное то, что в кино можно спокойно вести своих детей. Ну да, тут есть призрак, но какой же он милашка и шутить умеет с огоньком!
8 февраля 2023, 16:26 Ответить
Михаил Колобов 9 февраля 2023, 17:45
Фильм из тех, на которые можно смело идти в кино всей семьей. Нам понравилась история, ее герои, приключения и юмор. С шутками тут все в порядке, здесь можете не сомневаться вообще. Вышла очень даже обаятельная пародия на Поттера и другие истории, так что не пропускайте.
9 февраля 2023, 17:45 Ответить
innakostenko260195 12 февраля 2023, 12:38
Оценка
Фильм хороший не напрягающий , смешной рекомендую к просмотру. Очень довольна
12 февраля 2023, 12:38 Ответить
vaytsel.alena 24 февраля 2023, 16:02
Оценка
Онтересный фильм !Ребенку понравился !
24 февраля 2023, 16:02 Ответить
Фатима Кенжева 6 марта 2023, 13:49
Оценка
Если кто-то хочет увидеть с чего началась эта история, рекомендую посмотреть "Призрак в законе". Удивительно, что он был снят в 2006, и почти 20 лет спустя основной актерский состав не поменялся. Обе части понравились на все 100%!! Рекомендую к просмотру😉 Планирую сходить снова☝️
6 марта 2023, 13:49 Ответить
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