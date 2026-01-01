Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Михаэль Хербиг
Michael Herbig
Киноафиша
Персоны
Михаэль Хербиг
Михаэль Хербиг
Michael Herbig
Дата рождения
29 апреля 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Биография Михаэля Хербига
Родился 29 апреля 1968 года. Мюнхен, Германия.
Развернуть
Популярные фильмы
7.5
Воздушный шар
(2018)
6.4
Невероятный Берт Уандерстоун
(2013)
6.4
Астерикс на Олимпийских Играх
(2008)
Фильмография Михаэля Хербига
6
Мой любимый призрак
Hui Buh und das Hexenschloss
приключения, комедия, семейный
2022, Германия
Смотреть трейлер
5.1
Ледяная принцесса
Tabaluga
анимация, семейный
2019, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Воздушный шар
Ballon
триллер, драма, семейный
2018, Германия / Франция / США
5.9
Четверо против банка
Vier gegen die Bank
комедия, криминал
2017, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Невероятный Берт Уандерстоун
The Incredible Burt Wonderstone
комедия
2013, США
Смотреть трейлер
6
Отель "Люкс"
Hotel Lux
комедия
2011, Германия
Смотреть трейлер
6.4
Астерикс на Олимпийских Играх
Astérix aux jeux olympiques
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Переполох в Гималаях
Lissi und der wilde Kaiser
приключения, анимация, комедия
2007, Германия
Смотреть трейлер
Показать еще
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить