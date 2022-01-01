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Михаэль Хербиг
Михаэль Хербиг
Michael Herbig
О персоне
Фильмография
Михаэль Хербиг
Michael Herbig
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Дата рождения
29 апреля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Михаэля Хербига
Родился 29 апреля 1968 года. Мюнхен, Германия.
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Фильмография Михаэля Хербига
Ледяная принцесса
анимация, семейный
2019, Германия
5.0
Воздушный шар
триллер, драма, семейный
2018, Германия / Франция / США
7.0
Четверо против банка
комедия, криминал
2017, Германия
6.0
Отель "Люкс"
комедия
2011, Германия
6.0
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.0
Переполох в Гималаях
приключения, анимация, комедия
2007, Германия
5.0
Призрак в законе
сказка, ужасы, анимация, приключения, комедия
2006, Германия
4.0
Космический дозор: Эпизод 1
комедия, фантастика
2004, Германия
6.0
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