Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Сомния"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак, 2022: актеры и роли
Hui Buh und das Hexenschloss
Мой любимый призрак
2022 / Германия
Смотреть трейлер
6.0
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Мой любимый призрак, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Зебастиан Ниманн
Sebastian Niemann
В ролях
Михаэль Хербиг
Michael Herbig
Кристоф Мария Хербст
Christoph Maria Herbst
Рик Каваниан
Rick Kavanian
Ману Любовски
Manou Lubowski
Кармен-Майя Энтони
Carmen-Maja Antoni
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Related video
Никто не догадывался: главного мальчишку в советских фильмах играла известная актриса
Под защитой: на мужчин с этими именами не действуют любовные привороты
Не снимается и не будет: Балуев принял неожиданное решение по карьере
«Я снова молодая мама»: Бледанс полтора года скрывала от всех третьего сына
В Союзе этот салат подавали в каждом санатории: полезнее надоевшего «Витаминного»
Россиянку в Европе вычисляют с первого взгляда: вот какая одежда ее выдает
Склочницы и сплетницы: женщины с этими именами все время ссорятся с близкими
За гения сойти несложно: вот какие фразы говорят только очень умные люди
Решился на неловкое признание: почему SHAMAN женился на возрастной россиянке
Эти стрижки молодят не хуже, чем косметологи: идут дамам с любой формой лица
Это чудо техники скрывали от советских работяг: оно было только у богачей и элиты
Эта фраза прославила «Неуловимых»: ее добавили в сценарий в последний момент
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить