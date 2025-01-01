Гильермо дель Торо возвращается, и критики в восторге — на Rotten Tomatoes 78% свежести: этот фильм может стать хитом

Даже после смерти Пол Уокер появляется в новых частях «Форсажа»: и только в одном фильме его не показали даже мельком

Фродо едва не убил клинок Моргула, но чем он был так опасен? Мало кто знает, что рана от него — хуже смерти

«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»

Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов

«Странный автор»: братья Стругацкие зачитывались шедеврами Кинга, но великим коллегу так и не признали — хвалили лишь один фильм по нему

Я так хочу, чтобы это не кончалось: 5 идеальных фильмов для последнего дня лета — посмеяться, подумать, зарыдать

Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд

«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже

Дракула из «Ван Хельсинга» является сыном Сатаны и первым вампиром, но две слабости у него все же есть