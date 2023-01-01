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Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск
Киноафиша Фильмы Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск, 2022: актеры и роли
The Guardians of the Galaxy Holiday Special Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск 2022 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ганн Джеймс Ганн James Gunn
В ролях
Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Дэйв Батиста Дэйв Батиста Dave Bautista Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper Вин Дизель Вин Дизель Vin Diesel Карен Гиллан Карен Гиллан Karen Gillan Пом Клементьефф Пом Клементьефф Pom Klementieff Шон Ганн Шон Ганн Sean Gunn
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