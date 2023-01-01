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Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск
Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск, 2022: актеры и роли
The Guardians of the Galaxy Holiday Special
Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск
2022 / США
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6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ганн
James Gunn
В ролях
Крис Пратт
Chris Pratt
Зои Салдана
Zoe Saldana
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Вин Дизель
Vin Diesel
Карен Гиллан
Karen Gillan
Пом Клементьефф
Pom Klementieff
Шон Ганн
Sean Gunn
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