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Luchshiye v adu Лучшие в аду 2022 / Россия
7.9 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Лучшие в аду»

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jina.laya 15 октября 2022, 14:44
Оценка
Неплохая военная драма. Для боевика, как мне кажется, замахнулись на нетипичную тему противостояния с такими же как ты сам. На продолжение вряд ли получится растянуть, но этот фильм вышел достойный.

Известная военная песня как нельзя подходит под настроение после просмотра:
"И вместо проклятий ему посвящая живые стихи
Смеешься о том, что не смерть бы, а водку из этой руки.
Дрожит в амбразуре закат, и ухмылка ползет по щекам,
Как славно бы выпить сейчас по сто грамм таким лютым врагам…"
15 октября 2022, 14:44 Ответить
Медведь 31 октября 2022, 16:47
Оценка
Боевик понравился, да и по драматической составляющей тема актуальная и нигде не приукрашенная. Бой против идеологически заблудших некогда братьев по нации не может быть легким. Сама идея фильма настраивает на мирный исход. Если, конечно, до него не видеть ролик, как нацисты раненого русского солдата танком намеренно переезжают. Но хочется верить, что как в фильме, что большинство не уроды и способны на дальнейшее мирное сосуществование. К просмотру рекомендую.
31 октября 2022, 16:47 Ответить
Alex Norman 3 декабря 2022, 20:48
Оценка
Первое! Непонятно зачем и за что умирать, ради развлечения?!
Второе! Совершенно незнакомые люди убивают друг друга во имя людей которые знают друг друга но, не хотят убивать!
Вывод. Война это сугубо древнее развлечение которому в цивилизованном мире нет места!
3 декабря 2022, 20:48 Ответить
Trimmer 18 декабря 2022, 13:50
Оценка
вместо того чтобы отправить беспилотник - погубить столько людей((
18 декабря 2022, 13:50 Ответить
Алиса Морген 21 декабря 2022, 22:19
Оценка
Лучшие в аду - это про жизнь в Росии 😂
Идиоты поперлись в чужую стану. Отгрызать чужие территории.
А один плешивый диктатор поверил, что он Сталин и решил возродить совок. Ужасно.
21 декабря 2022, 22:19 Ответить
Алексей Зарубин 1 января 2023, 21:04
в ответ на сообщение Alex Norman от 3 декабря 2022, 20:48
Если тебе непонятно, то это может значить, что ты непонятливый. И только.
1 января 2023, 21:04 Ответить
Евгений Горяйнов 8 января 2023, 10:26
в ответ на сообщение Алиса Морген от 21 декабря 2022, 22:19
Отключение света через 3..2..1..
8 января 2023, 10:26 Ответить
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