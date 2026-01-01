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Фильмография
Александр Бессмертный
Olexandr Mykolayovych Bezsmertnyi
Киноафиша
Персоны
Александр Бессмертный
Александр Бессмертный
Olexandr Mykolayovych Bezsmertnyi
Дата рождения
6 августа 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Прилукский район, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.0
Лучшие в аду
(2022)
6.8
Мойщики автомобилей
(2001)
6.6
Раскоп
(2014)
Фильмография Александр Бессмертный
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2022
2014
2013
2001
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
7
Лучшие в аду
Luchshiye v adu
военный
2022, Россия
Смотреть трейлер
6.6
Раскоп
Raskop
комедия, драма
2014, Россия / Украина
Смотреть трейлер
Тариф «Счастливая семья»
Tarif «Schastlivaya semya»
мелодрама
2013, Россия
6.8
Мойщики автомобилей
Car Washers
драма
2001, Украина
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