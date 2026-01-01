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Александр Бессмертный Olexandr Mykolayovych Bezsmertnyi
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Александр Бессмертный

Olexandr Mykolayovych Bezsmertnyi

Дата рождения
6 августа 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Прилукский район, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Лучшие в аду 7.0
Лучшие в аду (2022)
Мойщики автомобилей 6.8
Мойщики автомобилей (2001)
Раскоп 6.6
Раскоп (2014)

Фильмография Александр Бессмертный

Жанр
Год
Лучшие в аду 7
Лучшие в аду Luchshiye v adu
военный 2022, Россия
Смотреть трейлер
Раскоп 6.6
Раскоп Raskop
комедия, драма 2014, Россия / Украина
Смотреть трейлер
Тариф «Счастливая семья»
Тариф «Счастливая семья» Tarif «Schastlivaya semya»
мелодрама 2013, Россия
Мойщики автомобилей 6.8
Мойщики автомобилей Car Washers
драма 2001, Украина
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