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Альбрехт Шух

Albrecht Schuch
Альбрехт Шух
Альбрехт Шух Albrecht Schuch
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Дата рождения
21 августа 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Йена, Германия
Биография Альбрехт Шух

Фильмография Альбрехт Шух
Королевская игра
Королевская игра
драма 2021, Германия / Австрия
7.0
Фабиан - полет в пропасть
Фабиан - полет в пропасть
драма, мелодрама 2021, Германия
7.0
Берлин, Александерплац
Берлин, Александерплац
драма 2019, Германия
6.0
Бунтарка
Бунтарка
драма 2019, Германия
7.0
Паула
Паула
биография, драма 2016, Франция / Германия
6.0
Измеряя мир
Измеряя мир
драма 2012, Германия
6.0
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Вышел трейлер фильма «Фабиан — полет в пропасть» о жизни гедониста и идеалиста на закате Веймарской Германии Трехчасовой фильм был с восторгом принят на прошлом Берлинском кинофестивале.
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18 января 2022 11:36
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