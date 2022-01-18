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Альбрехт Шух
Альбрехт Шух
Albrecht Schuch
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Альбрехт Шух
Albrecht Schuch
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Дата рождения
21 августа 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Йена, Германия
Биография Альбрехт Шух
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Фильмография Альбрехт Шух
Королевская игра
драма
2021, Германия / Австрия
7.0
Фабиан - полет в пропасть
драма, мелодрама
2021, Германия
7.0
Берлин, Александерплац
драма
2019, Германия
6.0
Бунтарка
драма
2019, Германия
7.0
Паула
биография, драма
2016, Франция / Германия
6.0
Измеряя мир
драма
2012, Германия
6.0
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Вышел трейлер фильма «Фабиан — полет в пропасть» о жизни гедониста и идеалиста на закате Веймарской Германии
Трехчасовой фильм был с восторгом принят на прошлом Берлинском кинофестивале.
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18 января 2022 11:36
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