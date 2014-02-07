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Постер фильма Джек
7.3
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7.3

Джек

, 2014
Jack
Германия / драма / 18+
Постер фильма Джек
7.3

О фильме

Не смотря на то, что ему только десять лет, Джек отвечает не только за себя, но и за своего младшего брата Мануэля, что наполняет самого Джека гордостью. Их мать-одиночка весь день работает, а по ночам часто куда-то уходит. Отца никто никогда не видел и на горизонте. Однажды Мануэль обжигает себя кипящей водой во время купания. За этот несчастный случай винят Джека, что становится достаточным для того, чтобы социальные службы могли его отправить в учреждение подальше от дома. Вскоре мальчик попадает в неприятности, из-за которых сбегает обратно домой. Дома же он обнаруживает, что их мать опять куда-то пропала. Джек и Мануэль начинают своё скитание по городу в поисках матери. Они спят в парках и подземных автомобильных стоянках, убегают от полиции и случайно встречаются со взрослыми, среди которых одни помогают, а другие остаются равнодушными.

В ролях

Иво Питцкер
Jack
Джордж Армс
Manuel
Луизе Хейер
Луизе Хейер
Sanna
Неля Мюллер-Штофен
Becki
Винсент Редецки
Винсент Редецки
Jonas
Якоб Маченц
Якоб Маченц
Philipp
Одине Йоне
Kati
Йоханн Юргенс
Mattes
Атир Адель
Ophir
Anthony Arnold
Danilo
Режиссер Эдвард Бергер
Сценарист Эдвард Бергер, Неля Мюллер-Штофен
Композитор Кристоф Кайзер, Джулиан Маас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 7 февраля 2014
Дата выхода
30 апреля 2015 Венгрия
9 октября 2014 Германия
8 января 2015 Греция
2 октября 2015 Испания
8 апреля 2015 Франция
19 сентября 2015 Япония
Сборы в мире $80 552
Производство Camino Filmverleih, Port au Prince Film & Kultur Produktion, Deutscher Filmförderfonds (DFFF)
Другие названия
Jack, Джек, ぼくらの家路, Jack (Edward Berger), 男孩杰克

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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