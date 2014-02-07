Не смотря на то, что ему только десять лет, Джек отвечает не только за себя, но и за своего младшего брата Мануэля, что наполняет самого Джека гордостью. Их мать-одиночка весь день работает, а по ночам часто куда-то уходит. Отца никто никогда не видел и на горизонте. Однажды Мануэль обжигает себя кипящей водой во время купания. За этот несчастный случай винят Джека, что становится достаточным для того, чтобы социальные службы могли его отправить в учреждение подальше от дома. Вскоре мальчик попадает в неприятности, из-за которых сбегает обратно домой. Дома же он обнаруживает, что их мать опять куда-то пропала. Джек и Мануэль начинают своё скитание по городу в поисках матери. Они спят в парках и подземных автомобильных стоянках, убегают от полиции и случайно встречаются со взрослыми, среди которых одни помогают, а другие остаются равнодушными.