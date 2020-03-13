«Только давайте не говорить о вирусе»: 13-й Ирландский кинофестиваль стартовал в Москве

На ближайшие полторы недели коронавирус действительно не самый главный ужас. По крайней мере в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Эти города, несмотря на запреты массовых сборищ, принимают у себя IRISH WEEK — самый большой фестиваль ирландской культуры в России. И 13-й Ирландский кинофестиваль в частности.