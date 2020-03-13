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Бэрри Уорд
Бэрри Уорд
Barry Ward
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Бэрри Уорд
Barry Ward
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Дата рождения
13 января 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Дублин, Ирландия
Биография Бэрри Уорда
Родился 13 января 1971 года. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Бэрри Уорда
Свидание с Эмбер
комедия, драма, мелодрама
2020, Ирландия / Великобритания / Бельгия
7.0
Сверх(НЕ)естественное
ужасы, фэнтези, комедия
2019, Ирландия / Бельгия
6.0
Тюрьма Мейз
криминал, детектив, триллер
2017, Великобритания / Ирландия / Швеция / Германия
5.0
Зал Джимми
драма
2014, Великобритания / Ирландия / Франция
6.0
Целясь в Сократеса
2014, Великобритания
5.0
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На ближайшие полторы недели коронавирус действительно не самый главный ужас. По крайней мере в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Эти города, несмотря на запреты массовых сборищ, принимают у себя IRISH WEEK — самый большой фестиваль ирландской культуры в России. И 13-й Ирландский кинофестиваль в частности.
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13 марта 2020 09:44
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