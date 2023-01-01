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Жанна Эппле
Жанна Эппле Zhanna Epple
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Жанна Эппле

Zhanna Epple

Дата рождения
15 июля 1964
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, СССР

Биография Жанна Эппле

Жанна Владимировна Эппле - известная российская актриса театра и кино, также телеведущая. Она была удостоена звания Заслуженной артистки Российской Федерации в 2010 году за свои выдающиеся достижения в актерской сфере.

В свои школьные годы Жанна занималась различными видами искусства, включая художественную гимнастику, плавание (до получения спортивного разряда), фигурное катание, балет и музыку. После окончания школы она поступила в ГИТИС, а затем начала свою театральную карьеру в Театре Комедии, который в настоящее время носит название "Театр на Покровке". Также она играла в театре имени К.С. Станиславского в Москве.

В качестве телеведущей, Жанна Эппле вместе с Владимиром Винокуром принимала участие в программе "Вино-шоу-кур" на российском телевидении, а также была соведущей программы "Клуб бывших жён" на канале ТНТ. Кроме того, в 2015 году она вела медицинское ток-шоу "Нет запретных тем" на телеканале "Домашний" вместе с Сергеем Арсениным.

Жанна также активно снимается в кино и сериалах. В 2022 году она сыграла роль Зои Николаевны Пожарской в сериале "Два холма", а в 2023 году ее можно увидеть в фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы" в роли Тамары.

Популярные фильмы

Два холма. Фильм 7.4
Два холма. Фильм (2022)
Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях 4.0
Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях (2012)
Два холма 0.0
Два холма (2022)

Фильмография Жанна Эппле

Жанр
Год
Все 11 Фильмы 2 Сериалы 9 Актриса 11
Лихач 3
детектив 2024, Россия
Мафия — дело семейное
Мафия — дело семейное
комедия, криминал 2023, Россия
Два холма
Два холма
комедия 2022, Россия
Провинциальный детектив
Провинциальный детектив
детектив 2022, Россия
Два холма. Фильм 7.4
Два холма. Фильм
комедия, фантастика 2022, Россия
Смотреть трейлер
Бархатный сезон
Бархатный сезон
драма, мелодрама 2019, Россия
Оборванная мелодия
Оборванная мелодия
мелодрама, детектив 2018, Россия
Соседи
Соседи
драма, комедия 2018, Россия
25-й час
25-й час
драма, криминал, фантастика 2016, Украина
Беглые родственники
Беглые родственники
комедия 2016, Россия
Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях 4
Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
комедия, драма 2012, Россия
Смотреть трейлер
Новости о Жанна Эппле
Летчик-герой совершает аварийную посадку в новом трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Летчик-герой совершает аварийную посадку в новом трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
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