Жанна Владимировна Эппле - известная российская актриса театра и кино, также телеведущая. Она была удостоена звания Заслуженной артистки Российской Федерации в 2010 году за свои выдающиеся достижения в актерской сфере.

В свои школьные годы Жанна занималась различными видами искусства, включая художественную гимнастику, плавание (до получения спортивного разряда), фигурное катание, балет и музыку. После окончания школы она поступила в ГИТИС, а затем начала свою театральную карьеру в Театре Комедии, который в настоящее время носит название "Театр на Покровке". Также она играла в театре имени К.С. Станиславского в Москве.

В качестве телеведущей, Жанна Эппле вместе с Владимиром Винокуром принимала участие в программе "Вино-шоу-кур" на российском телевидении, а также была соведущей программы "Клуб бывших жён" на канале ТНТ. Кроме того, в 2015 году она вела медицинское ток-шоу "Нет запретных тем" на телеканале "Домашний" вместе с Сергеем Арсениным.

Жанна также активно снимается в кино и сериалах. В 2022 году она сыграла роль Зои Николаевны Пожарской в сериале "Два холма", а в 2023 году ее можно увидеть в фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы" в роли Тамары.