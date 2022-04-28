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Анна Снаткина

Анна Снаткина
Анна Снаткина
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Дата рождения
13 июля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
167 см
Биография Анны Снаткиной

Анна Снаткина родилась в Москве 13 июля 1983 года в семье авиастроителей.

В четыре года родители отдали Аню на спортивную гимнастику, позже она занялась аэробикой. В 17 лет девочка получила первый взрослый разряд по гимнастике. По словам актрисы, спорт очень закалил ее характер и впоследствии позволил режиссерам картин, в которых она снималась, не прибегать к услугам дублеров. В детстве Аня была хулиганкой, часто дралась, ходила с папой на футбол и дружила с двоечниками при том, что сама училась неплохо.

В подростковом возрасте Аня решила, что хочет стать актрисой. Родители были удивлены, думая, что девочка пойдет в спорт, но приняли решение поддержать дочь. В 10 классе будущая актриса пошла на курсы при Щукинском училище, а позже – на курсы при ВГИКе. Собственно, туда Снаткина и поступила по окончании средней школы.

Мастером Анны стал Виталий Соломин, который, в отличие от других преподавателей, положительно относился к съемкам в кино своих студентов. Уже на втором курсе Снаткина появилась на экране в роли Елки Градовой из многосерийного проекта «Московская сага». С четвертого курса она часто появляется на экране, наибольшую узнаваемость молодой актрисе принесли роли в сериалах «Обреченная стать звездой» и «Татьянин день».

В 2009 году Снаткина стала актрисой Московского губернского театра, а в 2011 году получила 71 место среди ста «самых сексуальных женщин России» по версии журнала «Maxim».

В 2012 году Анна Снаткина появилась на красной дорожке с шоуменом и резидентом Comedy Club Виктором Васильевым, признавшись, что они долгое время дружили, но теперь их связывают более близкие отношения. В 2013 году у пары родилась дочь Вероника.

Интересные факты о Анне Снаткиной
  • Во втором классе Аня посмотрела «Телохранителя» с Уитни Хьюстон и стала мечтать об актерской карьере. По признанию самой актрисы, ей захотелось такой же красивой любви, как у героини картины;
  • В старшей школе Анна подрабатывала преподавателем аэробики у детей дошкольного возраста, затем стала тренером в фитнес-клубе;
  • На вступительных экзаменах в театральный Анна декламировала стих Николая Заболоцкого, строки из которого стали ее девизом по жизни, — «Не позволяй душе лениться»;
  • Свой первый гонорар в три тысячи рублей Аня получила за съемки для обложки женского бульварного романа;
  • В приключенческой ленте «Варвара» Анна сама сражалась на 30-метровом обрыве в металлической кольчуге и с настоящим трехкилограммовым мечом в руках. Все сцены она исполняла без дублера.
Фильмография Анны Снаткиной
Два холма. Фильм
Два холма. Фильм
комедия, фантастика 2022, Россия
0.0
Коп
комедия 2018, Россия
4.0
Тайна Снежной королевы
Тайна Снежной королевы
фэнтези, сказка 2016, Россия
3.0
Правосудие волков
Правосудие волков
мистика, драма 2010, Россия
6.0
Наша Маша и волшебный орех
Наша Маша и волшебный орех
мюзикл, семейный, комедия, анимация 2009, Россия
4.0
Пушкин. Последняя дуэль
Пушкин. Последняя дуэль
драма, исторический, биография 2006, Россия
7.0
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