Анна Снаткина родилась в Москве 13 июля 1983 года в семье авиастроителей.

В четыре года родители отдали Аню на спортивную гимнастику, позже она занялась аэробикой. В 17 лет девочка получила первый взрослый разряд по гимнастике. По словам актрисы, спорт очень закалил ее характер и впоследствии позволил режиссерам картин, в которых она снималась, не прибегать к услугам дублеров. В детстве Аня была хулиганкой, часто дралась, ходила с папой на футбол и дружила с двоечниками при том, что сама училась неплохо.

В подростковом возрасте Аня решила, что хочет стать актрисой. Родители были удивлены, думая, что девочка пойдет в спорт, но приняли решение поддержать дочь. В 10 классе будущая актриса пошла на курсы при Щукинском училище, а позже – на курсы при ВГИКе. Собственно, туда Снаткина и поступила по окончании средней школы.

Мастером Анны стал Виталий Соломин, который, в отличие от других преподавателей, положительно относился к съемкам в кино своих студентов. Уже на втором курсе Снаткина появилась на экране в роли Елки Градовой из многосерийного проекта «Московская сага». С четвертого курса она часто появляется на экране, наибольшую узнаваемость молодой актрисе принесли роли в сериалах «Обреченная стать звездой» и «Татьянин день».

В 2009 году Снаткина стала актрисой Московского губернского театра, а в 2011 году получила 71 место среди ста «самых сексуальных женщин России» по версии журнала «Maxim».

В 2012 году Анна Снаткина появилась на красной дорожке с шоуменом и резидентом Comedy Club Виктором Васильевым, признавшись, что они долгое время дружили, но теперь их связывают более близкие отношения. В 2013 году у пары родилась дочь Вероника.