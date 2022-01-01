Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джоди Мэй
Джоди Мэй
Jodhi May
О персоне
Фильмография
Джоди Мэй
Jodhi May
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 мая 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Лондон, Великобритания
Биография Джоди Мэй
Развернуть
Фильмография Джоди Мэй
Боец: король ринга
криминал, драма, биография
2022, Великобритания
6.0
Тихая страсть
драма, биография
2016, Великобритания / Бельгия
6.0
Бомба
драма
2012, Великобритания
6.0
Рембрандт: Я обвиняю
документальный, мистика
2008, Нидерланды / Германия / Финляндия
6.0
Ясным днем
драма
2005, Великобритания
6.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"