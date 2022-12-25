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Белль и Себастьян: Новое поколение Белль и Себастьян: Новое поколение
Киноафиша Фильмы Белль и Себастьян: Новое поколение Отзывы о фильме «Белль и Себастьян: Новое поколение»
Belle et Sébastien: Nouvelle Génération Белль и Себастьян: Новое поколение 2022 / Франция
6.0 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Белль и Себастьян: Новое поколение»

Вся информация о фильме
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Екатерина Енисейская 25 декабря 2022, 20:41
Оценка
Во сколько премьера?
25 декабря 2022, 20:41 Ответить
kinsssaris 4 января 2023, 17:08
Оценка
классный фильм! ходили семьёй, понравилось всем, советую посмотреть 3 части этого фильма до, перед тем как идти. красивая история, супер атмосфергая, трогательная, вызовет чувства эмпатии, доброты и любви. очень красиво снято, потрясающие актеры и отлично переданные эмоции героев
4 января 2023, 17:08 Ответить
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