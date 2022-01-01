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Мишель Ларок
Мишель Ларок
Michèle Laroque
О персоне
Фильмография
Мишель Ларок
Michèle Laroque
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Дата рождения
15 июня 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Мишель Ларок
Родилась 15 июня 1960 года. Ницца, Франция.
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Фильмография Мишель Ларок
Счастливой пенсии! 2
комедия
2022, Франция
0.0
Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный
2022, Франция
0.0
Незваные детки
комедия
2020, Франция
2.0
Великолепная
комедия, мелодрама
2018, Бельгия / Франция
5.0
Оскар и розовая дама
драма
2009, Франция / Бельгия / Канада
7.0
Любить по-французски
комедия
2007, Франция
6.0
Дом со скидкой
2006, Франция
5.0
Шпионские страсти
комедия
2006, Франция
6.0
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