О персоне
Фильмография
Александр Коффре
Alexandre Coffre
Александр Коффре
Александр Коффре
Alexandre Coffre
Дата рождения
3 декабря 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.4
Загадочные убийства Агаты Кристи
(2009)
6.6
Вулкан страстей
(2013)
6.2
Мой друг Дед Мороз
(2014)
Фильмография Александр Коффре
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Год
Все
2022
2014
2013
2011
2009
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Сценарист
4
Режиссер
4
6
Белль и Себастьян: Новое поколение
Belle et Sébastien: Nouvelle Génération
приключения, семейный
2022, Франция
Смотреть трейлер
6.2
Мой друг Дед Мороз
Le père Noël
комедия
2014, Франция / Бельгия
6.6
Вулкан страстей
Eyjafjallojokull
комедия
2013, Франция
Смотреть трейлер
5.1
Верное дельце
Une pure affaire
комедия, криминал, боевик
2011, Франция
Смотреть трейлер
7.4
Загадочные убийства Агаты Кристи
драма, комедия, детектив
2009, Франция/Швейцария
2W5zFJURDZ2
