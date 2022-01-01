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Christmas in Connecticut

Рождество в Коннектикуте, 1945

1945 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Журналист Элизабет Лейн является одним из самых известных в стране авторов рецептов. В своих статьях она описывает себя как трудолюбивую фермершу, заботливую мать и изумительного повара. Но все это ложь. На самом деле она незамужняя жительница Нью-Йорка, не способная даже сварить яйца. А рецептами с ней делится хороший друг Феликс. Владелец журнала, в котором она работает, пригласил героя-моряка отметить Рождество у неё на ферме. Мисс Лейн понимает, что её карьере придет конец, если правда выйдет наружу, но что она может сделать?
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1945
Режиссер
Питер Годфри
В ролях
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
Дэннис Морган
Сидни Гринстрит
Реджинальд Гардинер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рождество в Коннектикуте 1 постер
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