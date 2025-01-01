Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дин Джаггер
Дин Джаггер Dean Jagger
Киноафиша Персоны Дин Джаггер

Дин Джаггер

Dean Jagger

Дата рождения
7 ноября 1903
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
5 февраля 1991
Место рождения
Колумбус-Гров, США

Популярные фильмы

История монахини 7.8
История монахини (1959)
Вертикальный взлет 7.7
Вертикальный взлет (1949)
Исчезающая точка 7.2
Исчезающая точка (1971)

Фильмография Дин Джаггер

Жанр
Год
Все 9 Фильмы 9 Актер 9
Игра смерти 6
Игра смерти Game of Death
боевик, триллер 1978, Гонконг / США
Исчезающая точка 7.2
Исчезающая точка Vanishing Point
боевик, криминал, триллер 1971, США
Кэш МакКолл 6.4
Кэш МакКолл Cash McCall
драма, мелодрама 1960, США
История монахини 7.8
История монахини Nun's Story
драма 1959, США
Крест Римского центуриона 6.7
Крест Римского центуриона The Robe
драма 1953, США
Сьерра 6.5
Сьерра Sierra
вестерн 1950, США
Вертикальный взлет 7.7
Вертикальный взлет Twelve O'Clock High
боевик, военный, драма 1949, США
Мужчины в ее жизни 6.5
Мужчины в ее жизни The Men in Her Life
мелодрама, мюзикл, драма 1941, США
Восстание зомби 3.3
Восстание зомби Revolt of the Zombies
приключения, ужасы 1936, США
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше