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Фильмография
Дин Джаггер
Dean Jagger
Киноафиша
Персоны
Дин Джаггер
Дин Джаггер
Dean Jagger
Дата рождения
7 ноября 1903
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
5 февраля 1991
Место рождения
Колумбус-Гров, США
Популярные фильмы
7.8
История монахини
(1959)
7.7
Вертикальный взлет
(1949)
7.2
Исчезающая точка
(1971)
Фильмография Дин Джаггер
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Военный
Драма
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Триллер
Ужасы
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6
Игра смерти
Game of Death
боевик, триллер
1978, Гонконг / США
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7.2
Исчезающая точка
Vanishing Point
боевик, криминал, триллер
1971, США
6.4
Кэш МакКолл
Cash McCall
драма, мелодрама
1960, США
7.8
История монахини
Nun's Story
драма
1959, США
6.7
Крест Римского центуриона
The Robe
драма
1953, США
6.5
Сьерра
Sierra
вестерн
1950, США
7.7
Вертикальный взлет
Twelve O'Clock High
боевик, военный, драма
1949, США
6.5
Мужчины в ее жизни
The Men in Her Life
мелодрама, мюзикл, драма
1941, США
3.3
Восстание зомби
Revolt of the Zombies
приключения, ужасы
1936, США
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