Мелвин Фрэнк
Melvin Frank
Киноафиша
Персоны
Мелвин Фрэнк
Мелвин Фрэнк
Melvin Frank
Дата рождения
13 августа 1913
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
13 октября 1988
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.6
Светлое Рождество
(1954)
5.7
Герцогиня и Драный Лис
(1976)
4.3
Ну что, приехали: ремонт
(2007)
Фильмография Мелвин Фрэнк
Жанр
Все
Вестерн
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Семейный
Год
Все
2007
1976
1954
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
3
Продюсер
1
Режиссер
1
4.3
Ну что, приехали: ремонт
Are We Done Yet?
семейный, комедия
2007, США
5.7
Герцогиня и Драный Лис
The Duchess and the Dirtwater Fox
вестерн, комедия
1976, США
7.6
Светлое Рождество
White Christmas
комедия, мюзикл, мелодрама
1954, США
