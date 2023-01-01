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Светлое Рождество
Киноафиша Фильмы Светлое Рождество Светлое Рождество, 1954: актеры и роли
White Christmas Светлое Рождество 1954 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Светлое Рождество, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кертиц Майкл Кертиц Michael Curtiz
В ролях
Бинг Кросби Бинг Кросби Bing Crosby Вера-Эллен
Барби
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