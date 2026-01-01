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Марко Борьеро
Марко Борьеро Marco Boriero
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Марко Борьеро

Marco Boriero

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Мёд в голове 6.7
Мёд в голове (2015)
Дегустаторши 6.4
Дегустаторши (2025)
Сквозь Альпы 6.4
Сквозь Альпы (2020)

Фильмография Марко Борьеро

Дегустаторши 6.4
Дегустаторши Le assaggiatrici
драма 2025, Италия / Бельгия / Швейцария
Сквозь Альпы 6.4
Сквозь Альпы
драма, криминал, триллер 2020, Италия
Исправь меня, если сможешь 5.9
Исправь меня, если сможешь Abbi Fede
комедия 2020, Италия / Австрия
Смотреть трейлер Рецензия
Мистер феличита 4.6
Мистер феличита Mister Felicità
комедия 2017, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Дети ночи 5.9
Дети ночи I figli della notte
драма 2016, Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
Мёд в голове 6.7
Мёд в голове Honig im Kopf
комедия, драма 2015, Германия
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