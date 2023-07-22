Где-то в Южном Тироле под сенью гор живет чудной священник Иван Стурцио (Джорджо Пазотти), который сохраняет необычайный оптимизм и неиссякаемую веру в Бога. К нему то ли на исправительные работы, то ли на реабилитацию неведомо откуда направляют неофашиста Адамо (Клаудио Амендола). Иван просит Адамо избрать для себя цель, и тот в шутку говорит, что хочет испечь шарлотку из яблок, что растут перед церковью. Однако это оказывается не так просто: на яблоню то слетаются вороны, склевывая все…
Моменты, которые я бы хотел отметить:
1. Смотреть фильм интересно. Сперва просто непонятно, и в какой-то момент думаешь, что смотришь какой-то артхаус, а потом интересно - а чем это закончится.
2. Самый мерзкий персонаж - доктор. А в фильме есть джихадист и нацист.
3. Одна из мыслей фильма, показать что всем лучше жить в иллюзии. Именно по этому все персонажи расстраиваются, когда нацист говорит... правду. Мне не понятно это восхищение иллюзией. Жить в мире розовых пони, так себе затея. (С твоим глазом всё в полном порядке).
4. Как вообще И'ван умудряется содержать хозяйство, если у него проблемы в голове. А ещё вроде как и ребёнок есть.
Итого:
Смотреть было интересно... но как-то диковато. Думаю надо глянуть оригинал
На следующий день постоянно думал об этом фильме. Это было очень странно. Т.е. фильм то по сути зацепил. Посмотрел Адамовы Яблоки - по сути итальянская версия дословно его пересняла. Теперь довольно смешанные чувства. Что-то мне понравилось в итальянском, а что то в датском. И из этого вообще новая картина по фильмы насовалась. Я не согласен с тем что в фильме происходит, но фильм то и правда не плохой :)
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