Наша рецензия

Где-то в Южном Тироле под сенью гор живет чудной священник Иван Стурцио (Джорджо Пазотти), который сохраняет необычайный оптимизм и неиссякаемую веру в Бога. К нему то ли на исправительные работы, то ли на реабилитацию неведомо откуда направляют неофашиста Адамо (Клаудио Амендола). Иван просит Адамо избрать для себя цель, и тот в шутку говорит, что хочет испечь шарлотку из яблок, что растут перед церковью. Однако это оказывается не так просто: на яблоню то слетаются вороны, склевывая все…