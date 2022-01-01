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Джорджо Пазотти
Джорджо Пазотти
Giorgio Pasotti
О персоне
Фильмография
Джорджо Пазотти
Giorgio Pasotti
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Дата рождения
22 июня 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Бергамо, Италия
Биография Джорджо Пазотти
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Фильмография Джорджо Пазотти
Исправь меня, если сможешь
комедия
2020, Италия / Австрия
5.0
Великая красота
комедия, драма
2013, Италия / Франция
6.0
Соленый воздух
драма
2006, Италия
4.0
После полуночи
мелодрама
2004, Италия
6.0
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