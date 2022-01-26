«Исправь меня, если сможешь»: Рецензия Киноафиши

Где-то в Южном Тироле под сенью гор живет чудной священник Иван Стурцио (Джорджо Пазотти), который сохраняет необычайный оптимизм и неиссякаемую веру в Бога. К нему то ли на исправительные работы, то ли на реабилитацию неведомо откуда направляют неофашиста Адамо (Клаудио Амендола). Иван просит Адамо избрать для себя цель, и тот в шутку говорит, что хочет испечь шарлотку из яблок, что растут перед церковью. Однако это оказывается не так просто: на яблоню то слетаются вороны, склевывая все яблоки, то нападают черви, то прямо в дерево бьют молнии. Но главным для «злого», как указано в его характеристике, Адамо становится борьба с беззаветной верой Ивана.

В этом странном будто подвешенном над землей мире обитают еще несколько подопечных Ивана, пытающихся — не всегда успешно — справиться со своими демонами: мусульманин Халид (Арам Киан), не расстающийся с пистолетом и грабящий с его помощью заправки (и только заправки!), пьяница Густав (Роберт Пальфрадер), бывший горнолыжник, вместе с ногами сломавший карьеру, и Сара (Герти Драссль), бывшая алкоголичка, со страхом ожидающая ребенка.

Исправь меня, если сможешь

Если сюжет показался вам знакомым, то, вероятно, потому, что вы смотрели «Адамовы яблоки» — фильм Андерса Томаса Йенсена, режиссера недавних «Рыцарей справедливости». «Исправь меня, если сможешь» в оригинале названный «Abbi fede» (что переводится примерно как «имей веру»), является точным ремейком, а правильнее сказать, копией «Яблок».

Все – от говорящих имен героев до ирреалистичной постановки и наивной атмосферы – режиссер и исполнитель главной роли Джорджо Пазотти скопировал у Йенсена, что придает опыту просмотра фильма определенную противоречивость. С одной стороны, это по-ученически старательно сделанная подделка, с другой — фильм напрочь лишен обаяния творческого контекста Йенсена, у которого библейские мотивы встречаются в нескольких картинах (см. «Мерцающие огни», 2000), усиливая общий эффект от отдельных религиозных символов, вроде яблони (древа познания), и рифм с ветхозаветными притчами (Иван, лишившийся жены и смертельно больной к тому же, повторяет путь Иова).

Исправь меня, если сможешь

Оторванный от корней, зависший в невесомости, фильм Пазотти в этом отношении выглядит несколько никчемным, а сама необходимость ремейка «Адамовых яблок», вышедших относительно недавно, в 2005 году, выглядит довольно сомнительной. Итальянский режиссер не обновил историю, не взглянул на нее по-другому, не добавил в нее иного качества, чем, как кажется, приговорил его к категории кинонедоразумений — зачем смотреть на подделку, когда доступен оригинал?