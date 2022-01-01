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Клаудио Амендола
Клаудио Амендола
Claudio Amendola
О персоне
Фильмография
Клаудио Амендола
Claudio Amendola
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Дата рождения
12 февраля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Клаудио Амендолы
Родился 12 февраля 1963 года. Рим, Италия.
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Фильмография Клаудио Амендолы
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
комедия
2021, Италия
5.0
Исправь меня, если сможешь
комедия
2020, Италия / Австрия
5.0
Отель Гагарин
комедия
2018, Италия
5.0
Добро пожаловать в Рим
комедия
2017, Италия
6.0
Джулия и мы
комедия
2015, Италия
6.0
Бриганти
1990, Италия
0.0
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