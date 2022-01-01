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Нассим Си Ахмед
Нассим Си Ахмед
Nassim Lyes
О персоне
Фильмография
Нассим Си Ахмед
Nassim Lyes
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Дата рождения
3 июня 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Ним, Франция
Рост
176 см
Биография Нассима Си Ахмеда
Родился 3 июня 1988 года. Ним, Франция.
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Фильмография Нассима Си Ахмеда
Большой куш Эди и Коксмэна
боевик, комедия, криминал
2021, Франция
3.0
Книжный в Париже
мелодрама, драма, комедия
2021, Италия / Франция
5.0
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