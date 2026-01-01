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Фильмография
Нассим Си Ахмед
Nassim Lyes
Киноафиша
Персоны
Нассим Си Ахмед
Нассим Си Ахмед
Nassim Lyes
Дата рождения
3 июня 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Ним, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Нассима Си Ахмеда
Родился 3 июня 1988 года. Ним, Франция.
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Популярные фильмы
7.8
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(2019)
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(2016)
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(2023)
Фильмография Нассима Си Ахмеда
5.4
Полный Фил
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комедия, драма
2026, Франция / Бельгия
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5.9
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Ad Vitam
боевик, криминал, драма
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Последний наемник
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2021, Франция
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Рецензия
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2021, Франция
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Книжный в Париже
Il materiale emotivo
мелодрама, драма, комедия
2021, Италия / Франция
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