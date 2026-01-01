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Нассим Си Ахмед
Нассим Си Ахмед Nassim Lyes
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Нассим Си Ахмед

Nassim Lyes

Дата рождения
3 июня 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Ним, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Биография Нассима Си Ахмеда

Родился 3 июня 1988 года. Ним, Франция.

Популярные фильмы

Разведчик 7.8
Разведчик (2019)
Марсель 6.5
Марсель (2016)
Чужак 6.4
Чужак (2023)

Фильмография Нассима Си Ахмеда

Полный Фил 5.4
Полный Фил Full Phil
комедия, драма 2026, Франция / Бельгия
Рецензия
К жизни 5.9
К жизни Ad Vitam
боевик, криминал, драма 2025, Франция
Смотреть трейлер
Акулы в Париже 5.5
Акулы в Париже Sous la Seine
боевик, драма, ужасы 2024, Франция
Смотреть трейлер
Чужак 6.4
Чужак Farang
боевик 2023, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Рекордный максимум 5.6
Рекордный максимум Nouveaux riches
комедия 2023, Франция
Смотреть трейлер
Последний наемник 5.4
Последний наемник The Last Mercenary
боевик, комедия 2021, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Большой куш Эди и Коксмэна 4.1
Большой куш Эди и Коксмэна En Passant Pécho: Les Carottes Sont Cuites
боевик, комедия, криминал 2021, Франция
Книжный в Париже 5.6
Книжный в Париже Il materiale emotivo
мелодрама, драма, комедия 2021, Италия / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
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