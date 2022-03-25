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Матильда Де Анхелис
Матильда Де Анхелис
Matilda De Angelis
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Матильда Де Анхелис
Matilda De Angelis
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Дата рождения
11 сентября 1995
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Болонья, Эмилия-Романия, Италия
Рост
166 см
Биография Матильды Де Анхелис
Родилась 11 сентября 1995 года. Болонья, Эмилия-Романия, Италия.
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Фильмография Матильды Де Анхелис
Атлас
драма
2021, Швейцария / Бельгия / Италия
6.0
Книжный в Париже
мелодрама, драма, комедия
2021, Италия / Франция
5.0
Невероятная история острова Роз
приключения, комедия, драма
2020, Италия
7.0
Семья
драма
2017, Италия
5.0
Быстрая как ветер
драма, спорт
2016, Италия
7.0
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Появился первый кадр с Ливом Шрайбером из экранизации романа Эрнеста Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев»
Название восходит к цитате генерала «южан», умершего от ранений в ходе Гражданской войны в США: «Переправимся через реку и отдохнем в тени деревьев».
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25 марта 2022 13:02
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