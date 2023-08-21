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Книжный в Париже Книжный в Париже
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Il materiale emotivo Книжный в Париже 2021 / Италия / Франция
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Книжный в Париже»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Итальянец Винченцо (Серджио Кастеллитто) живет в центре Парижа и владеет небольшим книжным магазинчиком. Каждое утро он открывает его двери, выставляет наружу стенды с открытками, прилежно подметает тротуар перед входом и здоровается с соседями. У Винченцо нет ни мобильного телефона, ни компьютера, ни кассового аппарата. Дела он ведет по старинке, а о прибыли не заботится до такой степени, что позволяет некоторым клиентам красть книги. На втором этаже дома, в котором располагается магазин,…

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Ferensy 21 августа 2023, 08:38
Оценка
Добрый и веселый фильм про взрослых людей, которые как хотят любить и быть любимыми. Есть неожиданные и неочевидные моменты, которые придают фильму ещё большей глубины и непредсказуемости. Особенно порадовала театральность фильма, почему-то мне последнее время именно такое заходит хорошо.

Ещё из плюсов - Матильда Де Анхелис, которая почти всегда появляется голенькой :)

Смотреть можно смело, если ищите душевный фильм на вечер.
21 августа 2023, 08:38 Ответить
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