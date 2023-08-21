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Итальянец Винченцо (Серджио Кастеллитто) живет в центре Парижа и владеет небольшим книжным магазинчиком. Каждое утро он открывает его двери, выставляет наружу стенды с открытками, прилежно подметает тротуар перед входом и здоровается с соседями. У Винченцо нет ни мобильного телефона, ни компьютера, ни кассового аппарата. Дела он ведет по старинке, а о прибыли не заботится до такой степени, что позволяет некоторым клиентам красть книги. На втором этаже дома, в котором располагается магазин,…