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Базз Лайтер Базз Лайтер
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Lightyear Базз Лайтер 2022 / США
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о мультфильме «Базз Лайтер»

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Елена Хакимова (Никулина) 13 сентября 2022, 20:52
Оценка
Это позор, что мультфильм 6+с пропогандой ЛГБТдоступен в нашей стране! Сам фильм затянутый, нудный.
Почему нет цензуры. Просто безобразие! Это точно не 6+!!!
13 сентября 2022, 20:52 Ответить
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