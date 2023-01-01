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Базз Лайтер
Базз Лайтер, 2022: актеры и роли
Lightyear
Базз Лайтер
2022 / США
Смотреть трейлер
5.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Базз Лайтер, 2022: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Энгус МакЛэйн
Angus MacLane
В ролях
Крис Эванс
Chris Evans
Тайка Вайтити
Taika Waititi
Кеке Палмер
Keke Palmer
Джеймс Бролин
James Brolin
Узо Адуба
Uzo Aduba
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