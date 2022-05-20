«Точка кипения»: Рецензия Киноафиши

Переутомленный шеф-повар Энди Джонс влетает в ресторан, где его ожидает ажиотаж перед Рождеством. Пока герой вымещает стресс на других сотрудниках, напряжение только нарастает: сначала проверка, а потом визит ресторанного критика и обслуживание многочисленных посетителей заставляют каждого работника почувствовать себя на грани нервного срыва.

Точка кипения

Без какого-либо предисловия мы, подобно самому Энди, врываемся в фильм и становимся свидетелями одного плохого рабочего дня. Эпопея начинается с шеф-повара, чья профессиональная и личная жизнь с одинаковой силой давят на эмоциональное состояние героя. Сквозь споры подчиненных и шум посетителей мужчина отчаянно пытается поговорить по телефону с сыном, доверие которого он, очевидно, давно исчерпал. Но несмотря на центральное место в ресторане и всей истории, персонаж Стивена Грэма не забирает себе все экранное время. Удивительно, как точно хронометраж распределен на всех причастных. За 92 минуты аудитория успевает заглянуть в частичку жизни каждого сотрудника. Молодой повар с истерзанными от селфхарма руками; в нескольких метрах от него пробегает жизнерадостная официантка, мечтающая, очевидно, об актерской карьере; тут же разгуливает менеджер ресторана, которую недолюбливают работники кухни. Постановщик также не забывает показать часть клиентов, среди которых ярче всего выделяются неприятные фигуры, считающие своим долгом испортить настроение официанткам.

Точка кипения

«Точка кипения» не столько методом съемки, сколько бешеным ритмом напоминает динамичную театральную постановку. В одной-единственной декорации, в практически клаустрофобической локации сосредоточены маленькие трагедии нескольких судеб. Вся эта смесь шуток и перепалок заставляют ждать кульминационного исхода, в ходе которого на адской кухне обязательно кто-то должен обжечься. Можете поверить на слово, так оно и будет: зритель практически слышит тиканье часов, которые предвещают неизбежную катастрофу.

Снятая одним планом, картина Фила Барантини с первых секунд захватывает внимание. Ведь оказавшись внутри разворачивающегося спектакля, едва ли уже можно будет отвести взгляд, пока темный экран не оповестит о завершении этого перформанса.