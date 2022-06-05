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Переутомленный шеф-повар Энди Джонс влетает в ресторан, где его ожидает ажиотаж перед Рождеством. Пока герой вымещает стресс на других сотрудниках, напряжение только нарастает: сначала проверка, а потом визит ресторанного критика и обслуживание многочисленных посетителей заставляют каждого работника почувствовать себя на грани нервного срыва. Точка кипения Без какого-либо предисловия мы, подобно самому Энди, врываемся в фильм и становимся свидетелями одного плохого рабочего дня.…