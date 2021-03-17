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Пир
The Feast
Пир, 2021
2021 / Великобритания
Трейлер
6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Жанр:
ужасы
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о выходе в прокат
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
19 ноября 2021
Премьера в мире
17 марта 2021
Режиссер
Lee Haven-Jones
В ролях
Аннес Элви
Ниа Робертс
Джулиан Льюис Джонс
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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