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Хищники Хищники
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Endangered Species

Хищники, 2021

2021 / Кения
4.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Триллер о выживании богатых туристов посреди безлюдной пустыни в Африке
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Богатая американская семья проводит отпуск на западном побережье Африки. Веселому времяпровождению приходит конец, когда на их автомобиль нападает разъяренная самка носорога. Туристы остаются одни посреди саванны без воды, пищи и средств связи. Появление голодных зверей не заставляет себя ждать.

«Хищники» — приключенческий триллер от создателей хоррор-комедии «Эш против зловещих мертвецов» и сиквела «Сайлент Хилл». На этот раз режиссер, сценарист и продюсер М. Дж. Бассетт предлагает зрителям окунуться в атмосферу бескрайней кенийской пустыни.

Лорен (Ребекка Ромейн) и Джек (Филип Уинчестер) Хэлси — супружеская пара, преодолевающая кризис в отношениях. Чтобы развеяться, они решают провести выходные вдали от Америки. Заручившись поддержкой двоих детей-подростков Зои (Изабель Бассетт) и Ноя (Майкл Джонстон), родители вылетают на частном самолете в Кению. Высадившись в глухой провинции, они арендуют туристический фургон, оснащенный всем необходимым. Семью, пораженную живописными ландшафтами, сопровождает Митч (Джерри О’Коннелл), знающий толк в экстремальном отдыхе.

Поездка складывалась благополучно. Американцы весело проводили время, фотографируя безобидных жирафов. Все меняется, когда на сафари-машину нападает носорог. Лишившись транспорта, Лорен, Джек, дети и Митч оказываются посреди пустыни. Их ждет столкновение с естественными потребностями в виде жажды и голода, а также битва с рыщущими по округе хищниками. Отпуск мечты превращается в кошмарную борьбу за выживание в мире, где люди находятся на дне пищевой цепочки.

 

 

«Хищники» — далеко не первый фильм М. Дж. Бассетт, объединяющий ее страсть к кинематографу и естествознанию. В хорроре «Дикость» персонажи оказывались в лесу, населенном кровожадными псами, а в экшене «Львица» героиня в исполнении Меган Фокс сражалась с преступниками на звериной ферме в Африке.

За плечами М. Дж. Бассетт такие фильмы ужасов, как «Сайлент Хилл 2», «Соломон Кейн» и «На страже смерти». Кроме того, она активно работает на телевидении. В послужной список Бассетт входят сериалы «Эш против зловещих мертвецов», «Видоизмененный углерод», «Демоны Да Винчи», «Железный кулак» и «Родина: Форт Салем».

М. Дж. Бассетт — трансгендерная женщина.

Изабель Бассетт, сыгравшая Зои, также выступила соавтором сценария, а исполнитель роли Джека Филип Уинчестер занял место одного из продюсеров. Прежде коллеги снимались в лентах «Соломон Кейн» и «Львица».

В основу сюжета лег рассказ писателя Пола Чроннелла.

Ребекка Ромейн, воплотившая на экране образ Лорен, известна по роли Мистик из оригинальной трилогии «Люди Икс». Также зрители могли видеть ее в боевике «Каратель» и ситкоме «Друзья».

Джерри О’Коннелл, которому досталась роль Митча, ранее снимался в хоррорах «Крик 2», «Пираньи 3D», а также пародиях на жанр «Очень страшное кино 5» и «Королевы крика». Однако широкой аудитории актер знаком в первую очередь по экранизации повести Стивена Кинга «Останься со мной».

Оператор Брендан Барнс работал на съемочной площадке «Львицы» и семейной драмы «Миа и белый лев», события которых также происходят в Африке.

Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Нападение носорога становиться лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придётся забыть.

4.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 27 мая 2021
Премьера онлайн 28 мая 2021
Премьера в мире 27 мая 2021
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
М. Дж. Бассетт
М. Дж. Бассетт
В ролях
Ребекка Ромин
Ребекка Ромин
Филип Уинчестер
Филип Уинчестер
Джерри О'Коннелл
Джерри О'Коннелл
Майкл Джонстон
Майкл Джонстон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хищники 3 постера
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Хищники
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Наша рецензия
Богатая американская семья Холзи приезжает в Кению на отдых. Сафари, дикая природа – настоящее приключение. Но совсем скоро отпуск мечты превратится в кромешный ад. Изнеженным американцам придётся столкнуться со всеми опасностями, которые таит Африка. И дикие животные даже не самая большая из них. «Хищники» основаны на простой, но действенной сюжетной схеме триллера или фильма ужасов: обыватели в явно не обывательских условиях. Герои либо смогут проявить свою способность…
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ivan-boroda 6 июня 2021, 23:42
Даже в смертельной опасности в американской семье не проснулись инстинкты, потрясающая упоротость. И разум со здравым смыслом тоже не проснулись.
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15 голосов
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саундтрек фильма Хищники
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