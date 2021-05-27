Хищники, 2021

Богатая американская семья проводит отпуск на западном побережье Африки. Веселому времяпровождению приходит конец, когда на их автомобиль нападает разъяренная самка носорога. Туристы остаются одни посреди саванны без воды, пищи и средств связи. Появление голодных зверей не заставляет себя ждать.
«Хищники» — приключенческий триллер от создателей хоррор-комедии «Эш против зловещих мертвецов» и сиквела «Сайлент Хилл». На этот раз режиссер, сценарист и продюсер М. Дж. Бассетт предлагает зрителям окунуться в атмосферу бескрайней кенийской пустыни.
Лорен (Ребекка Ромейн) и Джек (Филип Уинчестер) Хэлси — супружеская пара, преодолевающая кризис в отношениях. Чтобы развеяться, они решают провести выходные вдали от Америки. Заручившись поддержкой двоих детей-подростков Зои (Изабель Бассетт) и Ноя (Майкл Джонстон), родители вылетают на частном самолете в Кению. Высадившись в глухой провинции, они арендуют туристический фургон, оснащенный всем необходимым. Семью, пораженную живописными ландшафтами, сопровождает Митч (Джерри О’Коннелл), знающий толк в экстремальном отдыхе.
Поездка складывалась благополучно. Американцы весело проводили время, фотографируя безобидных жирафов. Все меняется, когда на сафари-машину нападает носорог. Лишившись транспорта, Лорен, Джек, дети и Митч оказываются посреди пустыни. Их ждет столкновение с естественными потребностями в виде жажды и голода, а также битва с рыщущими по округе хищниками. Отпуск мечты превращается в кошмарную борьбу за выживание в мире, где люди находятся на дне пищевой цепочки.
«Хищники» — далеко не первый фильм М. Дж. Бассетт, объединяющий ее страсть к кинематографу и естествознанию. В хорроре «Дикость» персонажи оказывались в лесу, населенном кровожадными псами, а в экшене «Львица» героиня в исполнении Меган Фокс сражалась с преступниками на звериной ферме в Африке.
За плечами М. Дж. Бассетт такие фильмы ужасов, как «Сайлент Хилл 2», «Соломон Кейн» и «На страже смерти». Кроме того, она активно работает на телевидении. В послужной список Бассетт входят сериалы «Эш против зловещих мертвецов», «Видоизмененный углерод», «Демоны Да Винчи», «Железный кулак» и «Родина: Форт Салем».
М. Дж. Бассетт — трансгендерная женщина.
Изабель Бассетт, сыгравшая Зои, также выступила соавтором сценария, а исполнитель роли Джека Филип Уинчестер занял место одного из продюсеров. Прежде коллеги снимались в лентах «Соломон Кейн» и «Львица».
В основу сюжета лег рассказ писателя Пола Чроннелла.
Ребекка Ромейн, воплотившая на экране образ Лорен, известна по роли Мистик из оригинальной трилогии «Люди Икс». Также зрители могли видеть ее в боевике «Каратель» и ситкоме «Друзья».
Джерри О’Коннелл, которому досталась роль Митча, ранее снимался в хоррорах «Крик 2», «Пираньи 3D», а также пародиях на жанр «Очень страшное кино 5» и «Королевы крика». Однако широкой аудитории актер знаком в первую очередь по экранизации повести Стивена Кинга «Останься со мной».
Оператор Брендан Барнс работал на съемочной площадке «Львицы» и семейной драмы «Миа и белый лев», события которых также происходят в Африке.
Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Нападение носорога становиться лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придётся забыть.