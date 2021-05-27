Хищники, 2021

Богатая американская семья проводит отпуск на западном побережье Африки. Веселому времяпровождению приходит конец, когда на их автомобиль нападает разъяренная самка носорога. Туристы остаются одни посреди саванны без воды, пищи и средств связи. Появление голодных зверей не заставляет себя ждать.

«Хищники» — приключенческий триллер от создателей хоррор-комедии «Эш против зловещих мертвецов» и сиквела «Сайлент Хилл». На этот раз режиссер, сценарист и продюсер М. Дж. Бассетт предлагает зрителям окунуться в атмосферу бескрайней кенийской пустыни.

Лорен (Ребекка Ромейн) и Джек (Филип Уинчестер) Хэлси — супружеская пара, преодолевающая кризис в отношениях. Чтобы развеяться, они решают провести выходные вдали от Америки. Заручившись поддержкой двоих детей-подростков Зои (Изабель Бассетт) и Ноя (Майкл Джонстон), родители вылетают на частном самолете в Кению. Высадившись в глухой провинции, они арендуют туристический фургон, оснащенный всем необходимым. Семью, пораженную живописными ландшафтами, сопровождает Митч (Джерри О’Коннелл), знающий толк в экстремальном отдыхе.

Поездка складывалась благополучно. Американцы весело проводили время, фотографируя безобидных жирафов. Все меняется, когда на сафари-машину нападает носорог. Лишившись транспорта, Лорен, Джек, дети и Митч оказываются посреди пустыни. Их ждет столкновение с естественными потребностями в виде жажды и голода, а также битва с рыщущими по округе хищниками. Отпуск мечты превращается в кошмарную борьбу за выживание в мире, где люди находятся на дне пищевой цепочки.