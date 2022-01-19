«Антитела»: Рецензия Киноафиши

Прошло почти два года с тех пор, как мир столкнулся с коронавирусной инфекцией. Если точнее, то день 592-й. Нет, это не сводки новостей, а фантастический мир режиссера и продюсера Джона Кейеса, который он воплотил в своей новой работе «Антитела». Лента работает на стыке боевика и триллера, однако в тривиальном, казалось бы, сеттинге таятся и крайне необычные межстрочные смыслы. По сюжету фильма человечество не в состоянии справиться с бесконечно мутирующим вирусом COVID-19. Быстрее и опаснее всего людей поражает штамм «дельта». Вирус в мире Кейеса выкосил огромное количество граждан, а никакой вакцины по-прежнему не существует. Те, кто все еще «чисты», живут на условных «островках» безопасности — огражденных от внешнего мира «зеленых зонах» (по аналогии с концентрационным лагерем). В одном из них волей судьбы оказалась Сара (Руби Модин — «Бог меня зафрендил», «Бесстыжие») — девушка, по слухам, обладающая иммунитетом к вирусу.

По какой-то причине все жители лагеря, в который прибыла Сара, начали массово заболевать и умирать. Осознав, что пациентом зеро была эта несчастная, чудом выжившие врачи заперли ее на карантин. Но брат девушки остался на свободе; уже будучи зараженным, он помог ей сбежать и пожертвовал собой. Теперь у Сары осталась одна дорога — в дом Бена (Джонатан Риз Майерс — «Бархатная золотая жила», «Играй, как Бекхэм»), некогда сослуживца ее брата и экс-сотрудника ФБР, который обосновался отшельником на своем большом ранчо с кучей оружия и провизии. В погоню за девушкой отправляется отряд бандитов во главе с Аароном (Джон Малкович — «Новый папа», «РЭД»). Он «чудесным» образом исцелился от коронавируса, узнал про иммунитет Сары, поэтому теперь намеревается… спасти род человеческий, заделав девушке ребенка, который, как считает Аарон, станет невосприимчив к вирусу.

Антитела

Если то, что вы прочитали выше, кажется странным, ничего страшного — «Антитела» не возятся с текстом так, как автор сего трактата; это кино, в которое нужно окунуться, как в омут — с головой. Только тогда этот удивительный сеттинг развернется в вашем сознании в полном масштабе режиссерского замысла. К слову, за режиссуру отвечает Джон Кейес, не столько постановщик, сколько продюсер. Среди его проектов – не самые громкие, но по-своему привлекательные и изысканные: боевик «Заложник-изгой» о столкновении бывшего морпеха и террористов с Тайризом Гибсоном (франшиза «Форсаж») и все тем же Джоном Малковичем; режиссерская работа Дольфа Лундгрена «Падение замка» о войне противоборствующих банд со Скоттом Эдкинсом («Наемник», «Ультиматум Борна»).

Как и в предыдущих боевиках, Кейес не тратит экранное время на детальное раскрытие персонажей. Согласитесь, подобные сумасбродные b-movie с перестрелками, руганью и внезапными рукопашными схватками, которые сняты трясущейся камерой в лучших традициях жанра, мы смотрим не ради погружения во внутренний мир героев. Фильм «Антитела» полностью отдает себе отчет, для какой аудитории он существует. Этот экстравагантный боевик, конечно, содержит и второстепенные сюжеты, которые при этом умело маскирует за масштабным противостоянием «маленького человека» и гос… бандитской структуры. Как нетрудно догадаться, государства в мире «Антител» перестали существовать.

За сценарий картины отвечал дебютант Мэттью Роджерс, поэтому не ждите глубокомысленных пассажей и хитрых сюжетных твистов, которые бы стреляли направо и налево подобно «чеховским ружьям». Рождерс работает с историей довольно топорно, выставляя заглавное повествование на первый план, а второстепенные подсюжеты оставляя на «десерт». Такой подход может показаться предсказуемым, но на самом деле в большей степени навевает ностальгию. Перед нами боевик, который не прячет ничего во внутренних карманах, а говорит прямо, что собирается делать и (вот это поворот!) делает. Сюжетами такой степени откровенности могли похвастаться разве что забористые фильмы конца 70-х – начала 80-х, которые дошли до России в золотую эпоху VHS.

Антитела

Местами «Антитела» навевают вайб постапокалипсиса 2000-х и, в особенности, 2010-х. С одной стороны, это, конечно, не провидческое «Заражение» Содерберга. С другой, картину можно поставить на условную жанровую полку, разместив где-то между «Дорогой» и «Безумным Максом 3». После истории отца и сына — в отличие от фильма Джона Хиллкоута, оба члена семьи более возрастные — ко второму проникаешься эмпатией. На фоне масштабного противостояния разворачивается и религиозный сюжет: тот же Малкович раскрывается в образе Мессии, прошедшего путь от «заражения» к «исцелению». Благодаря такой параллели (не Снайдером единым), лента Кейеса ни много ни мало говорит о втором Пришествии — того и гляди, Аарон прикажет выжившим покаяться, ведь только так попадут они в царствие небесное.

Такие проекты, естественно, не останутся в истории кино, а ее создатели вряд ли когда-нибудь получат звезду на Аллее славы в Голливуде. Тем не менее подобные забористые, драйвовые и простые «бэшки» определенно заслуживают внимания со стороны как аудитории поклонников «легких боевиков», так и несведущих в перипетиях жанра зрителей. Мир, представленный в этом кино, заставит вас содрогнуться, если воспринять увиденное как прогноз для обыденной реальности. Да, последствия коронавируса еще не столь масштабны, но самое время задуматься о том, что будет после. Что может быть после.