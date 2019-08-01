Амнезия, 2019

Мужчина просыпается на больничной койке, не в силах вспомнить, кто он такой, и узнает, что полиция разыскивает его за совершение серии жестоких убийств. Оказывается, что ранее герой попал в серьезную автомобильную аварию, когда другой водитель вынудил его съехать с дороги. Теперь у него амнезия, а в его машине найден труп, который является пятой жертвой серийного убийцы, орудующего в городе. В результате этот человек по имени Джон Доу подозревается в убийстве, и после больницы он должен прямиком отправиться в тюрьму.

Однако герой решает сбежать из медицинского учреждения, а медсестра Диана, с которой Джон успел подружиться, намерена ему в этом содействовать. Новая подруга мужчины верит в то, что он не мог совершить подобное, и готова помочь ему доказать свою невиновность. Медсестра соглашается на все еще и потому, что когда-то ее собственный отец был несправедливо осужден за убийство. Однако в тот момент девушка отказалась верить его утверждениям, а осужденный в конце концов покончил жизнь самоубийством и был оправдан спустя несколько лет. В результате Диана всю жизнь чувствовала себя виноватой из-за того, что отвернулась от близкого человека в такой тяжелый момент, и теперь намерена помочь Джону добиться справедливости.

Мужчину тем временем начинают преследовать воспоминания о Джулии Говерн, одной из жертв маньяка. Он решает копнуть глубже и отправляется в дом матери девушки. Пытаясь найти правду, герой собирается отследить каждый шаг убийцы и узнать свое темное прошлое.