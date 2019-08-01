Амнезия, 2019

Мужчина просыпается на больничной койке, не в силах вспомнить, кто он такой, и узнает, что полиция разыскивает его за совершение серии жестоких убийств. Оказывается, что ранее герой попал в серьезную автомобильную аварию, когда другой водитель вынудил его съехать с дороги. Теперь у него амнезия, а в его машине найден труп, который является пятой жертвой серийного убийцы, орудующего в городе. В результате этот человек по имени Джон Доу подозревается в убийстве, и после больницы он должен прямиком отправиться в тюрьму.
Однако герой решает сбежать из медицинского учреждения, а медсестра Диана, с которой Джон успел подружиться, намерена ему в этом содействовать. Новая подруга мужчины верит в то, что он не мог совершить подобное, и готова помочь ему доказать свою невиновность. Медсестра соглашается на все еще и потому, что когда-то ее собственный отец был несправедливо осужден за убийство. Однако в тот момент девушка отказалась верить его утверждениям, а осужденный в конце концов покончил жизнь самоубийством и был оправдан спустя несколько лет. В результате Диана всю жизнь чувствовала себя виноватой из-за того, что отвернулась от близкого человека в такой тяжелый момент, и теперь намерена помочь Джону добиться справедливости.
Мужчину тем временем начинают преследовать воспоминания о Джулии Говерн, одной из жертв маньяка. Он решает копнуть глубже и отправляется в дом матери девушки. Пытаясь найти правду, герой собирается отследить каждый шаг убийцы и узнать свое темное прошлое.
Американский фильм российского режиссера Александра Черняева. Для него этот проект стал первой картиной, производством которой занимались США. Это также четвертая полнометражная лента Черняева после таких российских фильмов, как «Все могут короли» (2008), «Ирония любви» (2010) и «Чужая война» (2014).
Сценарий к картине написала Элана Зельцер, для которой этот проект стал первой подобной работой в карьере. Зельцер также известна как актриса.
Главная роль досталась Джонатану Ризу Майерсу. Актер известен благодаря таким фильмам, как «Август Раш» (2007), «Матч поинт» (2005), «Из Парижа с любовью» (2009), а также благодаря сериалам «Тюдоры» (2007-2010) и «Корни» (2016).
Роль медсестры Дианы сыграла Франческа Иствуд («Фарго», «Твин Пикс», «Предчувствие»). Актриса – дочь известного актера и режиссера Клинта Иствуда и актрисы Фрэнсис Фишер («Титаник», «Дом из песка и тумана»). Иствуд и Фишер встречались в течение шести лет в 1990-х. Из семи сводных братьев и сестер Франческа – шестой ребёнок режиссера.
К сожалению, в ранних интервью об этом фильме Джонатан Риз Майерс раскрыл личность своего персонажа, выдав сюжетную точку третьего акта и тем самым объяснив загадку всей картины.
Джонатан Риз Майерс изначально пробовался на роль Фрэнка Уорда, которая в конечном итоге досталась актеру Мэлику Йоба.
Оригинальное название картины – Awake.
Мировая премьера фильма состоялась 1 августа 2019 года.
Джон Доу просыпается в больнице весь в бинтах и понимает, что не может вспомнить, кто он такой и как здесь оказался. Вскоре он узнаёт, что полиция считает его маньяком, виновным в убийствах нескольких девушек и понимает, что теперь ему придётся пойти на крайние меры, чтобы доказать свою невиновность.