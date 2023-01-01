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El buen patrón Самый лучший босс 2021 / Испания
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Самый лучший босс, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фернандо Леон Де Араноа Фернандо Леон Де Араноа Fernando León de Aranoa
В ролях
Хавьер Бардем Хавьер Бардем Javier Bardem Маноло Соло Маноло Соло Manolo Solo Альмудена Амор Альмудена Амор Almudena Amor Сония Альмарча Сония Альмарча Sonia Almarcha Сельсо Бугальо Сельсо Бугальо Celso Bugallo Франсеск Орелья Франсеск Орелья Francesc Orella
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