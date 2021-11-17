«Приключения Пильи»: Рецензия Киноафиши

В городе Туманвилле вместе с тремя ласками живет девочка-сиротка Пилья. Дни ее состоят из поисков пропитания для себя и своих пушистых друзей и подтруниваний над недорыцарем Кробаром, который пытается поймать девчушку, думая, что она гномиха. Однажды девочка случайно оказывается в королевском замке – здесь живут регент Тристан и будущий король Роланд – и становится свидетелем неудачной попытки отравить принца, в результате которой тот превращается в котоцыпа (животное с головой петуха и телом кота). Пилья обещает помочь Роланду в обмен на сокровища его погибшего отца и отправляется в Проклятый лес за антидотом в компании Кробара и скомороха-чревовещателя.

Фильм «Приключения Пильи», как, впрочем, и любая анимация, создающаяся с надеждой на зрительский отклик, хотя и снят в большей степени для совсем еще юной аудитории, не забывает и про ее родителей. Физическая комедия, невероятно милые и озорные пушистые создания и весьма захватывающее приключение для еще неискушенной аудитории 6+ – в этом мультфильме есть все, что может заинтересовать и развеселить ребенка. Он говорит на стандартные для такого рода лент темы – добра и зла, дружбы, добросовестности. Но и про вечно актуальную социальную тематику не забывает: очень просто, ненавязчиво и деликатно в «Приключениях Пильи» подается проблема обленившихся вельмож и пашущих на них простых горожан. Критикующие текущее положение вещей комментарии выдает очень неожиданный персонаж – кукла по имени «господин Крапуло», которую поместили в этот фильм, кажется, исключительно для взрослой аудитории. Из-за нее в памяти ненароком всплывают эпизоды «Улицы Сезам», где Элмо, Коржик и лягушонок Кермит могли, казалось бы, незаметно выдать комментарий на тему политики или общества. Только делается это не так искусно.

Приключения Пильи

Действия «Приключений Пильи» разворачиваются в средневековой Франции, и потому в мультике закономерно пародируются тропы из рыцарских романов в духе «Дон Кихота». За Дона тут, собственно, сама Пилья, а незадачливый Кробар – это местный Санчо Панса, стремящийся, правда, не к графству и губернаторству, а к рыцарству. Он свято верит, что эта девчушка – принцесса, а Пилья, в свою очередь, бессовестно этим пользуется. На этом моменте можно было бы недовольно фыркнуть, мол, за что боролись, на то и напоролись, но без этой детали не произошло бы столь важного для сказки преображения героини – пусть и случится оно в течение примерно одного дня, но такому симпатичному детскому мультфильму это запросто прощаешь. «Приключения Пильи» проделывают уже привычный для сегодняшней анимации прием, меняя местами все архетипы героев: принцесса не только не является таковой в действительности, но еще и спасает принца, а не наоборот; принц – не смекалистый волоокий юноша, а немножко дурачок, чье главное преимущество – кулаки; наконец, ведьма – не старая карга, пожирающая детей, а независимая дама с наклонностями к альтруизму. Жанр сказки этот прием, конечно, уже не обновляет, но и плохим это его не делает.

Приключения Пильи

«Приключения Пильи» – мультфильм, может быть, не самый запоминающийся, да и анимация в нем немного хромает, но свою основную аудиторию в лице детей он наверняка порадует. Взрослых, вероятно, разочаруют некоторые совсем уж плоские шутки, но скромный для современности хронометраж в 89 минут пролетает быстро ввиду довольно бойкой динамики повествования.