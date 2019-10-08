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Гномы в деле Гномы в деле
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Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen / Elfkins

Гномы в деле, 2019

2019 / Германия
6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Кондитер Тео и его три маленьких помощника пытаются спасти магазин сладостей от закрытия.
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Три гнома, чей народ много лет скрывается от людей под землей, поднимаются наверх, где они пытаются помочь старому пекарю спасти дело всей его жизни от банкротства.

Опыт режиссера Уте фон Мюнхов-Поль в мультипликации довольно внушительный — почти 20 лет, за которые она успела сделать шесть полнометражных работ. Героями «Гномов в деле» сценарист Ян Стратман сделал персонажей немецкой мифологии, которые, согласно легенде, веками тайно помогали людям, пока однажды те не предали их доверия и не вынудили малюток буквально залечь на дно. Приятная неожиданность ждет фанатов сериала «Тьма»: голосом его звезды Луиса Хофманна заговорил один из главных героев, Кипп.

Спустя несколько столетий после последнего появления гномов в домах людей маленькие существа живут под землей. Каждый из них обладает каким-нибудь навыком, чем и определяется полезность каждого для общества гномов. Одна из них — Хельви (Йелла Хаазе) — предлагает отличные идеи, однако воплотить их в жизнь у нее не получается из-за своей неуклюжести, в то время как Кипп (Луис Хофман) может практически все. Вопреки запретам взрослых вместе с Буцем (Леон Сидел) она отправляется на поверхность, чтобы научиться какому-нибудь навыку у человека, однако по случайности к ним присоединяется и Кипп. Наверху они знакомятся с Тео, который может потерять свою пекарню, и тогда Хельви решает во что бы то ни стало помочь ему. 

 

 

В основу мультфильма легла поэзия немецкого писателя Августа Копиш.

Существа из мультфильма в немецком фольклоре называются heinzelmännchen и являются аналогом славянского домового. Традиционно их связывают с Кёльном, что и было отражено в фильме.

Персонаж Хельви был срисован с актрисы Йеллы Хаазе, так как на ранних стадиях подготовки фильма было решено отдать главную роль именно ей.

Актер Леон Сидел родился в Кёльне, где и происходит действие мультфильма.

Актеры Луис Хофманн и Леон Сидел говорили о том, что самой сложной частью их работы над мультфильмом были сцены с песнями, так как ни у одного из них прежде не было такого опыта.

У актрисы Йеллы Хаазе есть младшая сестра, с которой в детстве она не ладила, и, по ее словам, это помогло ей лучше отыграть сцены с участием персонажа Луиса Хофманна, Киппа.

 

Кондитерская Тео вот-вот закроется. Всех клиентов переманил его главный конкурент Бруно, построивший рядом фабрику. Спасти Тео может только чудо. И оно случается, да не одно, а целых три! Прямо к нему домой заявляются три гнома, которые объясняют, что больше всего на свете хотели бы научиться печь. Недоверчивый Тео поначалу пытается прогнать маленький озорников, но не тут-то было. Ты их в дверь, а они в окно! Тео ничего не остается, как дать им шанс. Успеет ли Тео научить всему гномов, чтобы с их помощью отстоять кондитерскую?

6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 15 октября 2020
Премьера онлайн 7 мая 2021
Премьера в мире 8 октября 2019
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Уте фон Мюнхов-Поль
Уте фон Мюнхов-Поль
Все актеры и съемочная группа
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Совсем рядом с нами живут маленькие гномики. Они живут своей жизнью, очень опасаясь людей, считая их существами жестокими и опасными. В гномьем мире есть Эльфи — непоседливая девушка, часто организовывающая разные авантюры, которые ничем хорошим не заканчиваются. Эльфи с двумя друзьями сбегает в мир людей, где они знакомятся с неудачливым кондитером Тео, которому не удаётся спасти свой бизнес из-за козней брата Бруно. Гномы решают помочь Тео, а заодно освоить кулинарное дело. Гномы в…
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