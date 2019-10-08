Гномы в деле, 2019

Три гнома, чей народ много лет скрывается от людей под землей, поднимаются наверх, где они пытаются помочь старому пекарю спасти дело всей его жизни от банкротства.

Опыт режиссера Уте фон Мюнхов-Поль в мультипликации довольно внушительный — почти 20 лет, за которые она успела сделать шесть полнометражных работ. Героями «Гномов в деле» сценарист Ян Стратман сделал персонажей немецкой мифологии, которые, согласно легенде, веками тайно помогали людям, пока однажды те не предали их доверия и не вынудили малюток буквально залечь на дно. Приятная неожиданность ждет фанатов сериала «Тьма»: голосом его звезды Луиса Хофманна заговорил один из главных героев, Кипп.

Спустя несколько столетий после последнего появления гномов в домах людей маленькие существа живут под землей. Каждый из них обладает каким-нибудь навыком, чем и определяется полезность каждого для общества гномов. Одна из них — Хельви (Йелла Хаазе) — предлагает отличные идеи, однако воплотить их в жизнь у нее не получается из-за своей неуклюжести, в то время как Кипп (Луис Хофман) может практически все. Вопреки запретам взрослых вместе с Буцем (Леон Сидел) она отправляется на поверхность, чтобы научиться какому-нибудь навыку у человека, однако по случайности к ним присоединяется и Кипп. Наверху они знакомятся с Тео, который может потерять свою пекарню, и тогда Хельви решает во что бы то ни стало помочь ему.