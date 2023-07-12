Джон Фогель был грабителем банков, но прославился как фальшивомонетчик, причем один из крупнейших в новейшей истории — в 1995 году у него обнаружили двадцать два миллиона поддельных долларов. Правда, сбыть из них он смог всего пятьдесят тысяч. Уже после его смерти его дочь, Дженнифер Фогель, ставшая журналисткой, написала книгу о своем отце «Flim Flam Man», названную в честь песни американской певицы Лоры Ниро. Интересно, что песня была написана специально для одноименного…
Хорошо показан человек, который врёт. При чем глазами другого человека, который им восхищается. Классно показано дальнейшее разочарование. Я ведь и правда поверил, что человек вышедший условно недавно из тюрьмы, может подарить дочке Ягуар. Как мне кажется Шон Пенн хорошо передал это и как режиссер и как актёр.
PS. Не понял почему фильм называется Фальшивомонетчик. По-английски вроде иначе называется, да и история с деньгами тут в виде эпизода идёт.
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