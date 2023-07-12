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Фальшивомонетчик Фальшивомонетчик
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Flag Day Фальшивомонетчик 2021 / США
4.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Фальшивомонетчик»

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Наша рецензия

Джон Фогель был грабителем банков, но прославился как фальшивомонетчик, причем один из крупнейших в новейшей истории — в 1995 году у него обнаружили двадцать два миллиона поддельных долларов. Правда, сбыть из них он смог всего пятьдесят тысяч. Уже после его смерти его дочь, Дженнифер Фогель, ставшая журналисткой, написала книгу о своем отце «Flim Flam Man», названную в честь песни американской певицы Лоры Ниро. Интересно, что песня была написана специально для одноименного…

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Ferensy 12 июля 2023, 22:08
Оценка
Фильм понравился. История понятна и показано нормально. Порой сложно смотреть эмоциональные сцены, хотя не из-за эмоций, а из-за "живой" камеры (этот прием раздражает ещё с Человека на луне). Но в остальном ожидаемый вязкий фильм, какой и ждешь, от истории основанной на реальных событиях.

Хорошо показан человек, который врёт. При чем глазами другого человека, который им восхищается. Классно показано дальнейшее разочарование. Я ведь и правда поверил, что человек вышедший условно недавно из тюрьмы, может подарить дочке Ягуар. Как мне кажется Шон Пенн хорошо передал это и как режиссер и как актёр.

PS. Не понял почему фильм называется Фальшивомонетчик. По-английски вроде иначе называется, да и история с деньгами тут в виде эпизода идёт.
12 июля 2023, 22:08 Ответить
Киноафиша.инфо 13 июля 2023, 11:59
в ответ на сообщение Ferensy от 12 июля 2023, 22:08
Добрый день! Спасибо за отзыв!
13 июля 2023, 11:59 Ответить
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