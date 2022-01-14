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Рэй Донован: Фильм
Ray Donovan
Рэй Донован: Фильм, 2022
2022 / США
Трейлер
7.1
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
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о выходе в прокат
О фильме
Рэй должен найти своего сбежавшего отца Микки, пока тот не устроил очередное кровопролитие.
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7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
15 января 2022
Премьера в мире
14 января 2022
Возраст
18+
Телеканал
Showtime
Режиссер
Дэвид Холландер
В ролях
Лив Шрайбер
Kerris Dorsey
Джон Войт
Керри Кондон
Эдди Марсан
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Showtime представил трейлер полнометражного фильма «Рэй Донован»
В ролике огласили официальную дату премьеры.
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23 ноября 2021 13:16
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