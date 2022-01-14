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Рэй Донован: Фильм Рэй Донован: Фильм
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Ray Donovan

Рэй Донован: Фильм, 2022

2022 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Рэй должен найти своего сбежавшего отца Микки, пока тот не устроил очередное кровопролитие.

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 15 января 2022
Премьера в мире 14 января 2022
Возраст 18+
Телеканал Showtime
Режиссер
Дэвид Холландер
В ролях
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Kerris Dorsey
Джон Войт
Джон Войт
Керри Кондон
Керри Кондон
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рэй Донован: Фильм 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Showtime представил трейлер полнометражного фильма «Рэй Донован» В ролике огласили официальную дату премьеры.
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23 ноября 2021 13:16
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