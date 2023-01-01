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Наемник Наемник
Киноафиша Фильмы Наемник Наемник, 2022: актеры и роли
The Contractor Наемник 2022 / США
6.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Наемник, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тарик Салех Тарик Салех Tarik Saleh
В ролях
Крис Пайн Крис Пайн Chris Pine Гиллиан Джейкобс Гиллиан Джейкобс Gillian Jacobs Бен Фостер Бен Фостер Ben Foster Эдди Марсан Эдди Марсан Eddie Marsan Фарес Фарес Фарес Фарес Fares Fares Нина Хосс Нина Хосс Nina Hoss Дж.Д. Пардо Дж.Д. Пардо J.D. Pardo Кифер Сазерленд Кифер Сазерленд Kiefer Sutherland
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