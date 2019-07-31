Выход, 2019

30-летний неудачник Ён-нам никак не может устроиться на нормальную работу, а единственное, в чём он преуспел, — это скалолазание. Жизнь бедолаги похожа на катастрофу: приходится жить с родителями, отбиваться от постоянных нападок старшей сестры, и даже малолетний племянник его стыдится. Большой банкет по поводу 70-летия матери Ён-нама «по странному стечению обстоятельств» проходит на одном из верхних этажей здания, где работает И-джу, его безответная любовь ещё с колледжа. Когда праздник уже завершился, неугомонные родственники никак не хотят расходиться, а сам парень готов сгореть от стыда, по городу начинает распространяться ядовитый газ. Единственный способ не отравиться — попасть на крышу, но дверь заперта, и теперь бесполезные, по мнению семейства, навыки Ён-нама могут спасти им всем жизнь.