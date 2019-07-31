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Выход, 2019

2019 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

30-летний неудачник Ён-нам никак не может устроиться на нормальную работу, а единственное, в чём он преуспел, — это скалолазание. Жизнь бедолаги похожа на катастрофу: приходится жить с родителями, отбиваться от постоянных нападок старшей сестры, и даже малолетний племянник его стыдится. Большой банкет по поводу 70-летия матери Ён-нама «по странному стечению обстоятельств» проходит на одном из верхних этажей здания, где работает И-джу, его безответная любовь ещё с колледжа. Когда праздник уже завершился, неугомонные родственники никак не хотят расходиться, а сам парень готов сгореть от стыда, по городу начинает распространяться ядовитый газ. Единственный способ не отравиться — попасть на крышу, но дверь заперта, и теперь бесполезные, по мнению семейства, навыки Ён-нама могут спасти им всем жизнь.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 31 июля 2019
Возраст 18+
Постер фильма Выход 2 постера
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