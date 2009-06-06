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Цунами, 2009

2009 / Корея
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Пусан расположен на юго-восточной оконечности Корейского полуострова. Популярный курорт Хэундэ ежегодно притягивает на свои берега миллионы туристов. Ман-щик несколько лет назад потерял в море друга и с тех пор не возвращался к ловле рыбы. Теперь он ведёт простую жизнь, занимается маленьким рыбным ресторанчиком и никак не решится сделать предложение девушке, которая очень ему нравится.

В то же время профессор института океанологии приходит к выводу, что с каждым годом небывалое до того на корейских берегах цунами становится всё большей реальностью. Об этом говорят приборы. Он пытается убедить в этом своё руководство, и требует срочно эвакуировать миллион человек.

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 6 июня 2009
Возраст 16+
Режиссер
Юн Джэ-гюн
В ролях
Соль Ген-гу
Джи-Вон Ха
Пак Чун-хун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Цунами 2 постера
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Цунами
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