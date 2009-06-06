Цунами, 2009

Пусан расположен на юго-восточной оконечности Корейского полуострова. Популярный курорт Хэундэ ежегодно притягивает на свои берега миллионы туристов. Ман-щик несколько лет назад потерял в море друга и с тех пор не возвращался к ловле рыбы. Теперь он ведёт простую жизнь, занимается маленьким рыбным ресторанчиком и никак не решится сделать предложение девушке, которая очень ему нравится.



В то же время профессор института океанологии приходит к выводу, что с каждым годом небывалое до того на корейских берегах цунами становится всё большей реальностью. Об этом говорят приборы. Он пытается убедить в этом своё руководство, и требует срочно эвакуировать миллион человек.