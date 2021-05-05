«Извержение»: Рецензия Киноафиши

Вулкан Пэктусан, находящийся на границе КНДР и КНР, просыпается впервые более чем за сто лет. Сильнейшее извержение не только вызывает землетрясения по всему корейскому полуострову, но и угрожает засыпать весь регион пеплом. На пороге катастрофы правительство Южной Кореи решается на отчаянный шаг – взорвать бомбу внутри горы, чтобы тем самым ослабить будущее сверхсильное извержение. Но для исполнения плана нужна ядерная бомба. Своей ядерной программы у Сеула нет, поэтому капитану Чангу (Ха Джон-у) нужно с группой бойцов выкрасть ядерные боеголовки с северокорейской военной базы и выполнить задание. Помочь ему в этом может Ли Чонг-пён (Ли Бён-хон) – пойманный северянами южнокорейский шпион, разочаровавшийся в странах по обе стороны 38 параллели.

«Извержение» (в оригинале «Гора Пэкту») – большой корейский проект, успешно (насколько позволила пандемия) прошедший в домашнем прокате. Любителей корейского кино сразу заинтересует выдающийся актёрский состав. В картине собраны три громких имени национального кино. Более всего российскому зрителю знаком Ли Бён-хон, звезда «Объединённой зоны безопасности» и «Я видел дьявола», также успевший поработать в Голливуде («Терминатор: Генезис», «РЭД 2»). Немногим уступают ему актёр триллеров и надрывных драм Ха Джон-у («Преследователь», «Служанка») и главный здоровяк корейского кино Ма Дон-сук («Криминальный город», «Поезд в Пусан»). У последних двоих довольно необычные для них образы: первый играет героя боевика поневоле, второй – эксцентричного учёного, придумавшего не менее экстравагантный способ спасения двух Корей.

Извержение

По меркам корейского кино, сохраняющего даже в самых дорогих проектах нюансы авторского подхода, «Извержение» – очень студийный проект. Это скорее продюсерская картина, с большим количеством экшена, спецэффектов, очевидно эксплуатирующая популярную тему конфликта Южной и Северной Кореи. Логичен выбор локации: Пэкту – место рождения Тангуна – мифологического основателя корейской государственности. Эта гора упоминается в гимнах обеих Корей и считается местом почитаемым – Ким Чен Иру даже подправили биографию, переместив место его рождения из дальневосточного посёлка к подножию священной горы.

Несмотря на скорее голливудскую студийность, в картине прослеживается свойственная корейскому кино многожанровость: это и эффектный фильм-катастрофа с падающими небоскрёбами, и боевик о спецоперации в тылу врага, и немного политический триллер про борьбу за ядерное оружие, и даже бадди-муви про напарников, раздражающих друг друга вначале, но подружившихся ближе к концовке. Ненасмотренного зрителя подобная жанровая эклектика может смутить, но фильм снят и смонтирован достаточно бесшовно, чтобы такие разнородные элементы в итоге смотрелись единой историей. Зрителя же искушённого в корейском кино это не смутит вовсе: местный кинематограф очень вольно обращается с западными приёмами и жанрами. Сама по себе спецоперация балансирует на грани абсурда, но отсутствие избыточной серьёзности помогает закрыть на это глаза.

Извержение

В итоге «Извержение» оставляет впечатление дорогого, шумного и чрезмерного, но вполне эффектного боевика с харизматичными актёрами в главных ролях. Это вряд ли удачный выбор для свидания или семейного просмотра, но поклонники хороших боевиков и особенно любители корейского кино наверняка получат удовольствие от картины.